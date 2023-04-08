«Отделались испугом»: сибирячка заявила о нападении овчарки в Академгородке

Жительница Новосибирска заявила, что на нее во время прогулки напала овчарка. Как рассказала НГС пострадавшая Елена, инцидент произошел 8 апреля во дворе школы «Горностай».



— Я вместе с дочерью гуляла по территории школы. Дочь взрослая, ей 21 год, она держала на руках шпица в тот момент, когда овчарка на нее набросилась. Повезло, что овчарка была в наморднике и мы отделались только испугом, — пояснила Елена.