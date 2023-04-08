«Отделались испугом»: сибирячка заявила о нападении овчарки в Академгородке

Жительница Новосибирска заявила, что на нее во время прогулки напала овчарка. Как рассказала НГС пострадавшая Елена, инцидент произошел 8 апреля во дворе школы «Горностай».
— Я вместе с дочерью гуляла по территории школы. Дочь взрослая, ей 21 год, она держала на руках шпица в тот момент, когда овчарка на нее набросилась. Повезло, что овчарка была в наморднике и мы отделались только испугом, — пояснила Елена.
По словам сибирячки, владельцы овчарки регулярно гуляют с собакой на территории школы. Когда овчарка напала на женщин, ее хозяин никак не отреагировал. Как отметила Елена, в полицию она не стала обращаться.
В пресс-службе регионального МВД корреспонденту НГС подтвердили, что заявление в полицию по данному факту не поступало.
Ранее корги напала на 10-летнюю девочку в коттеджном поселке вблизи Красного Яра под Новосибирском.