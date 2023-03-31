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Страшнее корги зверя нет. Собака искусала девочку под Новосибирском — ее отец требует с хозяйки огромную компенсацию

НГС выслушал обе стороны конфликта

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Безобидная на вид рыжая корги прокусила девочке ногу. Заводчица хотела оплатить лечение ребенка, но отец пострадавшего ребенка потребовал куда большую сумму

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Корги напала на 10-летнюю девочку в коттеджном поселке вблизи Красного Яра под Новосибирском. Инцидент произошел в пятницу, 24 марта. Две девочки гуляли на окраине поселка без взрослых, в этот момент с прогулки возвращалась заводчица корги Диана Романович с пятью собаками — двумя взрослыми псами и тремя 6-месячными щенками. Когда младшая из девочек испугалась и начала кричать и отталкивать подбежавших к ней с лаем собак, одна из них укусила ее.

«По всей ноге синяки и два прокуса хороших»: версия отца ребенка

10-летняя Ася, по словам отца, собак никогда не боялась: дома есть собственный пес, боксер. В пятницу девочка пошла погулять с подругой на окраине коттеджного поселка. Больше, в общем-то, негде: детская площадка засыпана снегом. Гуляли без родителей: домов здесь немного, по словам Александра, живут всего около 30 семей.

За окраиной сразу же начинаются поля. Люди туда ходят нечасто — разве что гуляют с собаками. Так оказалось и на этот раз: жительница поселка вывела погулять пять рыжих корги.

— Моя дочь гуляла с подружкой, и на них побежала стая собак, — рассказал отец девочки Александр Борщенко. — Дочь испугалась, начала кричать. Девочка, которая была с ней, пыталась отогнать собаку, но она всё равно кидалась на дочку. Я посмотрел: судя по синякам и ссадинам, ее укусили не меньше пяти раз.

— Собаки были без намордников, на спущенных поводках. По словам дочки, они не слушали команд, ни «ко мне», ни «фу», а хозяйка была далеко и смогла оттащить собак, только когда подошла, за поводки, — рассказал Александр.

По словам разгневанного отца, он сутки ждал, чтобы хозяйка корги связалась с ним, и в итоге позвонил ей сам. Женщина заявила, что занята, и перенесла разговор на утро воскресенья, 27 марта. Но и тогда разговора не получилось: хозяйка собак, по словам мужчины, отказалась решить вопрос миром и предложила ему написать заявление в полицию и затем решать вопрос о компенсации в суде.

Александр возмущен, что заводчица корги не позвонила ему, хотя якобы знала его номер телефона, не оказала первую помощь ребенку и не вызвала скорую помощь — это сделал сам отец, которого в пятницу вечером в поселке не было.

— Такого отношения к детям, как она себя повела, как она наплевала на здоровье моего ребенка, [я даже представить не мог]. Наверное, это потому, что у нее нет своих детей, — возмутился мужчина.

Александр уверен: его 10-летняя дочка пережила серьезный стресс, много плакала и плохо спала ночью. Он записал ребенка к психологу. Сегодня, по словам мужчины, встречи со специалистом уже принесли свои плоды: девочка начала играть с психологом.

Так выглядит нога пострадавшей девочки через сутки после укуса

Так выглядит нога пострадавшей девочки через сутки после укуса

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Похоже, больше всего мужчину возмутило то, что в субботу заводчица не смогла с ним говорить из-за того, что была на выставке корги.

«Он сказал: "Возьми кредит"»: версия заводчицы

Хозяйка корги, заводчица Диана Романович, не отрицает того факта, что ее собака укусила ребенка. Женщина признаёт: она виновата и, по ее словам, очень раскаивается в том, что не взяла собак на поводки заранее. При этом Диана уверяет: она сделала всё, чтобы исправить ситуацию.

Их с Александром истории начинаются очень похоже: заводчица гуляла в полях и уже собиралась возвращаться домой, когда из-за забора неожиданно для женщины вышли две девочки. По словам Дианы, стая состояла из двух взрослых собак и трех шестимесячных щенков. Последние помчались играть с детьми — и напугали их. По словам Дианы, старшая из девочек (ее собака не тронула) замерла, а дочь Александра начала громко кричать и пытаться оттолкнуть ногой животных от себя — после этого сука кинулась на ребенка.

Диана догнала корги не сразу, и собака успела несколько раз укусить ребенка за ногу, пока хозяйка не оттащила ее.

— Я завела собак домой, спросила у девочки, где живут ее родители, проводила к бабушке. Посмотрела, какая у нее рана, — перечислила женщина. — Написала на бумажке, как меня зовут, свой номер телефона и домашний адрес в поселке, чтобы родители смогли со мной связаться (эта записка есть в распоряжении редакции, предоставил ее Александр Борщенко. — Прим. ред.).

— Потом принесла ребенку какие-то подарки, рюкзачок, блокнотики, чтобы как-то поднять ей настроение и еще раз извиниться. Пересняла все ветеринарные паспорта собак для скорой, чтобы показать, что они все привитые и можно девочку зря не мучить, — рассказала Диана Романович НГС.

В подтверждении своих слов Диана предоставила переписку с бабушкой ребенка, в которой она интересуется состоянием укушенной девочки и просит держать ее в курсе событий.

— Александру я сказала по телефону, что готова оплатить лечение ребенка, подарить какие-то подарочки... Он в ответ: «Какие подарочки? С тебя 100 тысяч рублей». На мои слова, что таких денег у меня нет, он ответил: «Меня это не волнует, иди и возьми кредит», — вздыхает Диана. — Он не интересовался, как, где это произошло, сразу начал требовать с меня деньги. <…> Потом соседи рассказали мне, что это за человек. Были конфликты, и люди сделали выводы, что с этим человеком лучше не связываться.

По словам Дианы, она боится, что против Александра она может оказаться беззащитна: мужчина — действующий сотрудник Росгвардии.

По словам Дианы Романович, она гуляла с тремя собаками: двумя взрослыми и тремя <nobr class="_">6-месячными</nobr> щенками

По словам Дианы Романович, она гуляла с тремя собаками: двумя взрослыми и тремя 6-месячными щенками

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Сколько стоят собачьи укусы

В разговоре с НГС Александр Борщенко подтвердил сумму, которую потребовал с Дианы Романович, но уточнил, что никаким вымогательством не занимался:

— Я предложил ей оптимальные условия: 100 тысяч, и разойдемся, хотя юристы мне говорили: какие 100 тысяч, минимум полмиллиона за нападение собаки на ребенка, — заявил возмущенный отец. — На эти деньги я буду оплачивать услуги психолога, куплю что-нибудь дочери, оплачу санаторно-курортное лечение.

Мужчина также предоставил скриншоты переписки (абсолютно идентичные тем, что прислала в редакцию заводчица) и медицинские документы. Он уточнил: несмотря на то что собаки Дианы привиты от бешенства, его дочь пройдет полный курс вакцинации — он не уверен, что собаки не ловили в поле заразных мышей.

Александр возмущен, что Диана сама не вызвала его дочери скорую

Александр возмущен, что Диана сама не вызвала его дочери скорую

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На вопрос, действительно ли он является сотрудником силового ведомства, Александр ответил утвердительно, но заявил, что никогда не смешивал служебные дела с личными и не намерен делать этого и сейчас.

Решать свои разногласия Александр и Диана собираются в суде. Мужчина уже написал заявление в полицию, заводчица — объяснения для участкового и Следственного комитета. В них женщина написала то же, что рассказала журналистам: она должна была лучше следить за собакой и готова заплатить столько, сколько определит суд, и возместить расходы на лечение девочки. Но сумму, которую с нее требует сосед, считает непомерно большой.

Ранее НГС писал о том, что как в жилом комплексе на улице Фабричной стаффы набросились на корги и его хозяина.

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