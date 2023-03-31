Страшнее корги зверя нет. Собака искусала девочку под Новосибирском — ее отец требует с хозяйки огромную компенсацию

«По всей ноге синяки и два прокуса хороших»: версия отца ребенка

10-летняя Ася, по словам отца, собак никогда не боялась: дома есть собственный пес, боксер. В пятницу девочка пошла погулять с подругой на окраине коттеджного поселка. Больше, в общем-то, негде: детская площадка засыпана снегом. Гуляли без родителей: домов здесь немного, по словам Александра, живут всего около 30 семей.

За окраиной сразу же начинаются поля. Люди туда ходят нечасто — разве что гуляют с собаками. Так оказалось и на этот раз: жительница поселка вывела погулять пять рыжих корги.

— Моя дочь гуляла с подружкой, и на них побежала стая собак, — рассказал отец девочки Александр Борщенко. — Дочь испугалась, начала кричать. Девочка, которая была с ней, пыталась отогнать собаку, но она всё равно кидалась на дочку. Я посмотрел: судя по синякам и ссадинам, ее укусили не меньше пяти раз.