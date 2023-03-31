Страшнее корги зверя нет. Собака искусала девочку под Новосибирском — ее отец требует с хозяйки огромную компенсацию

Корги напала на
«По всей ноге синяки и два прокуса хороших»: версия отца ребенка
10-летняя Ася, по словам отца, собак никогда не боялась: дома есть собственный пес, боксер. В пятницу девочка пошла погулять с подругой на окраине коттеджного поселка. Больше, в общем-то, негде: детская площадка засыпана снегом. Гуляли без родителей: домов здесь немного, по словам Александра, живут всего около 30 семей.
За окраиной сразу же начинаются поля. Люди туда ходят нечасто — разве что гуляют с собаками. Так оказалось и на этот раз: жительница поселка вывела погулять пять рыжих корги.
— Моя дочь гуляла с подружкой, и на них побежала стая собак, — рассказал отец девочки Александр Борщенко. — Дочь испугалась, начала кричать. Девочка, которая была с ней, пыталась отогнать собаку, но она всё равно кидалась на дочку. Я посмотрел: судя по синякам и ссадинам, ее укусили не меньше пяти раз.
— Собаки были без намордников, на спущенных поводках. По словам дочки, они не слушали команд, ни «ко мне», ни «фу», а хозяйка была далеко и смогла оттащить собак, только когда подошла, за поводки, — рассказал Александр.
По словам разгневанного отца, он сутки ждал, чтобы хозяйка корги связалась с ним, и в итоге позвонил ей сам. Женщина заявила, что занята, и перенесла разговор на утро воскресенья, 27 марта. Но и тогда разговора не получилось: хозяйка собак, по словам мужчины, отказалась решить вопрос миром и предложила ему написать заявление в полицию и затем решать вопрос о компенсации в суде.
Александр возмущен, что заводчица корги не позвонила ему, хотя якобы знала его номер телефона, не оказала первую помощь ребенку и не вызвала скорую помощь — это сделал сам отец, которого в пятницу вечером в поселке не было.
— Такого отношения к детям, как она себя повела, как она наплевала на здоровье моего ребенка, [я даже представить не мог]. Наверное, это потому, что у нее нет своих детей, — возмутился мужчина.
Александр уверен: его
Похоже, больше всего мужчину возмутило то, что в субботу заводчица не смогла с ним говорить из-за того, что была на выставке корги.
«Он сказал: "Возьми кредит"»: версия заводчицы
Хозяйка корги, заводчица Диана Романович, не отрицает того факта, что ее собака укусила ребенка. Женщина признаёт: она виновата и, по ее словам, очень раскаивается в том, что не взяла собак на поводки заранее. При этом Диана уверяет: она сделала всё, чтобы исправить ситуацию.
Их с Александром истории начинаются очень похоже: заводчица гуляла в полях и уже собиралась возвращаться домой, когда из-за забора неожиданно для женщины вышли две девочки. По словам Дианы, стая состояла из двух взрослых собак и трех шестимесячных щенков. Последние помчались играть с детьми — и напугали их. По словам Дианы, старшая из девочек (ее собака не тронула) замерла, а дочь Александра начала громко кричать и пытаться оттолкнуть ногой животных от себя — после этого сука кинулась на ребенка.
Диана догнала корги не сразу, и собака успела несколько раз укусить ребенка за ногу, пока хозяйка не оттащила ее.
— Я завела собак домой, спросила у девочки, где живут ее родители, проводила к бабушке. Посмотрела, какая у нее рана, — перечислила женщина. — Написала на бумажке, как меня зовут, свой номер телефона и домашний адрес в поселке, чтобы родители смогли со мной связаться (эта записка есть в распоряжении редакции, предоставил ее Александр Борщенко. — Прим. ред.).
— Потом принесла ребенку какие-то подарки, рюкзачок, блокнотики, чтобы как-то поднять ей настроение и еще раз извиниться. Пересняла все ветеринарные паспорта собак для скорой, чтобы показать, что они все привитые и можно девочку зря не мучить, — рассказала Диана Романович НГС.
В подтверждении своих слов Диана предоставила переписку с бабушкой ребенка, в которой она интересуется состоянием укушенной девочки и просит держать ее в курсе событий.
— Александру я сказала по телефону, что готова оплатить лечение ребенка, подарить какие-то подарочки... Он в ответ: «Какие подарочки? С тебя 100 тысяч рублей». На мои слова, что таких денег у меня нет, он ответил: «Меня это не волнует, иди и возьми кредит», — вздыхает Диана. — Он не интересовался, как, где это произошло, сразу начал требовать с меня деньги. <…> Потом соседи рассказали мне, что это за человек. Были конфликты, и люди сделали выводы, что с этим человеком лучше не связываться.
По словам Дианы, она боится, что против Александра она может оказаться беззащитна: мужчина — действующий сотрудник Росгвардии.
Сколько стоят собачьи укусы
В разговоре с НГС Александр Борщенко подтвердил сумму, которую потребовал с Дианы Романович, но уточнил, что никаким вымогательством не занимался:
— Я предложил ей оптимальные условия: 100 тысяч, и разойдемся, хотя юристы мне говорили: какие 100 тысяч, минимум полмиллиона за нападение собаки на ребенка, — заявил возмущенный отец. — На эти деньги я буду оплачивать услуги психолога, куплю что-нибудь дочери, оплачу санаторно-курортное лечение.
Мужчина также предоставил скриншоты переписки (абсолютно идентичные тем, что прислала в редакцию заводчица) и медицинские документы. Он уточнил: несмотря на то что собаки Дианы привиты от бешенства, его дочь пройдет полный курс вакцинации — он не уверен, что собаки не ловили в поле заразных мышей.
На вопрос, действительно ли он является сотрудником силового ведомства, Александр ответил утвердительно, но заявил, что никогда не смешивал служебные дела с личными и не намерен делать этого и сейчас.
Решать свои разногласия Александр и Диана собираются в суде. Мужчина уже написал заявление в полицию, заводчица — объяснения для участкового и Следственного комитета. В них женщина написала то же, что рассказала журналистам: она должна была лучше следить за собакой и готова заплатить столько, сколько определит суд, и возместить расходы на лечение девочки. Но сумму, которую с нее требует сосед, считает непомерно большой.
Ранее НГС писал о том, что как в жилом комплексе на улице Фабричной стаффы набросились на корги и его хозяина.