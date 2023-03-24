«Вцепился в Жору мертвой хваткой»: стаффы погрызли корги и его хозяина возле ЖК на Фабричной

В Новосибирске рядом с ЖК «Чернышевский» на Фабричной два стаффордширских терьера напали на корги и их хозяев.
— 17 марта примерно в 23:00 напротив дома
По словам девушки, она своим телом пыталась закрыть питомца, чтобы защитить от агрессивной собаки. Но в этот момент появился второй стафф и вцепился в руку молодого человека. Лишь после этого появился владелец стаффов и попытался их оттащить.
— Собака очень сильно покусала Жору, ему сделали операцию. Также стафф укусил за руку моего молодого человека, ему тоже пришлось обращаться в больницу, — пояснила сибирячка.
По словам Ольги, она обратилась в полицию после нападения. В управляющей компании «Аркада» журналисту НГС подтвердили факт нападения собак на Ольгу с ее молодым человеком и их питомца.
— Да, действительно такой инцидент произошел. Я лично разговаривал с обеими сторонами этих событий. Истории немного разнятся. Мы сейчас изучаем, что же произошло в тот вечер, — рассказал управляющий Александр Барбашин.
Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по ситуации. В ведомстве пояснили, что уточняют информацию.
Местные жители утверждают, что это нападение стаффов было не единственное. Одна из жительниц Анастасия рассказала, что в декабре 2022 года собаки бросились на ее мужа, который гулял по территории ЖК с кокер-спаниелем.
— Наш питомец был на поводке, только они успели выйти из подъезда и спуститься по лестнице, как на них налетели два стаффа. Наш питомец вырвался и начал убегать, только поэтому он сильно не пострадал. В итоге эти собаки вывихнули сустав нашему питомцу, порвали связки и один раз укусили, — рассказала Анастасия.
Это нападение попало на видео камер на придомовой территории.
По словам Анастасии, они договорились с хозяевами стаффов, что те оплатят лечение их питомца, но по итогу им отдали лишь часть потраченной суммы на лечение собаки.
Ранее в Первомайском районе Новосибирска стая из шести собак напала на школьника. От животных мальчика спас сосед с лопатой.