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«Вцепился в Жору мертвой хваткой»: стаффы погрызли корги и его хозяина возле ЖК на Фабричной

Собаки уже несколько раз нападали на людей и их питомцев

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Корги Жора стал жертвой двух бойцовских собак

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В Новосибирске рядом с ЖК «Чернышевский» на Фабричной два стаффордширских терьера напали на корги и их хозяев.

— 17 марта примерно в 23:00 напротив дома № 65 на улице Фабричной я и мой молодой человек гуляли со своим корги по кличке Жора. Вдруг со спины на меня налетел стаффордширский терьер, который был без намордника и хозяина. Он буквально вцепился в Жору мертвой хваткой, — рассказала НГС хозяйка собаки Ольга, попросившая не называть ее фамилию.

По словам девушки, она своим телом пыталась закрыть питомца, чтобы защитить от агрессивной собаки. Но в этот момент появился второй стафф и вцепился в руку молодого человека. Лишь после этого появился владелец стаффов и попытался их оттащить.

— Собака очень сильно покусала Жору, ему сделали операцию. Также стафф укусил за руку моего молодого человека, ему тоже пришлось обращаться в больницу, — пояснила сибирячка.

По словам Ольги, она обратилась в полицию после нападения. В управляющей компании «Аркада» журналисту НГС подтвердили факт нападения собак на Ольгу с ее молодым человеком и их питомца.

— Да, действительно такой инцидент произошел. Я лично разговаривал с обеими сторонами этих событий. Истории немного разнятся. Мы сейчас изучаем, что же произошло в тот вечер, — рассказал управляющий Александр Барбашин.

Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по ситуации. В ведомстве пояснили, что уточняют информацию.

Местные жители утверждают, что это нападение стаффов было не единственное. Одна из жительниц Анастасия рассказала, что в декабре 2022 года собаки бросились на ее мужа, который гулял по территории ЖК с кокер-спаниелем.

— Наш питомец был на поводке, только они успели выйти из подъезда и спуститься по лестнице, как на них налетели два стаффа. Наш питомец вырвался и начал убегать, только поэтому он сильно не пострадал. В итоге эти собаки вывихнули сустав нашему питомцу, порвали связки и один раз укусили, — рассказала Анастасия.

Это нападение попало на видео камер на придомовой территории.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Нападение стаффов в декабре 2022 года

Видео: АСТ-54

По словам Анастасии, они договорились с хозяевами стаффов, что те оплатят лечение их питомца, но по итогу им отдали лишь часть потраченной суммы на лечение собаки.

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Ранее в Первомайском районе Новосибирска стая из шести собак напала на школьника. От животных мальчика спас сосед с лопатой.

После публикации НГС пресс-служба регионального МВД предоставила комментарий:

— 17 марта в полицию поступило заявление от 33-летней жительницы Новосибирска о нанесении телесных повреждений ее собаке, а также заявление от второго 32-летнего владельца собаки о причинении ему телесных повреждений животными, которых выгуливал 28-летний молодой человек. От второй стороны также поступило встречное заявление. Полицейскими потерпевшему будет выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке, — сообщили в ведомстве.

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