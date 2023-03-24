«Вцепился в Жору мертвой хваткой»: стаффы погрызли корги и его хозяина возле ЖК на Фабричной

В Новосибирске рядом с ЖК «Чернышевский» на Фабричной два стаффордширских терьера напали на корги и их хозяев.



— 17 марта примерно в 23:00 напротив дома № 65 на улице Фабричной я и мой молодой человек гуляли со своим корги по кличке Жора. Вдруг со спины на меня налетел стаффордширский терьер, который был без намордника и хозяина. Он буквально вцепился в Жору мертвой хваткой, — рассказала НГС хозяйка собаки Ольга, попросившая не называть ее фамилию.