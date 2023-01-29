Стая из шести собак напала на школьника в Новосибирске — его спас сосед

28 января в Первомайском районе Новосибирска стая из шести собак напала на школьника. От животных мальчика спас сосед с лопатой. Об этом сообщило издание «Вести Новосибирск».
На видео, которое опубликовало издание, видно, что собаки напали на мальчика днем, от страха ребенок нырнул в снег, чтобы животные его не покусали. В этот момент лай услышал сосед, который выбежал с лопатой и спас ребенка. Мужчина отпугнул собак лопатой и помог мальчику встать.
В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что это не первый случай нападения собак на местных жителей. В ведомстве расследуют уголовное дело по признакам преступления ч. 1 ст. 293 УК РФ по факту халатности должностных лиц МКУ г. Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных».
В Центральном районе Новосибирска также стая собак бродит в частном секторе. Одно из бездомных животных укусило человека. В начале января собака напала на