Стая бродячих собак терроризирует новосибирцев — одна из них укусила человека

В Новосибирске местные жители сообщают о стае собак, которая бродит в частном секторе в Центральном районе города. По информации паблика «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», одно из бездомных животных укусило человека.
— Уже на протяжении длительного времени в частном секторе в центре города орудует стая бродячих собак. Вчера я вышел на улицу вынести золу из печки и получил укус, — сообщил подписчик паблика.
Как сообщает новосибирец, стая бродячих собак замечена на улицах Потанинская, Ядринцевская и Романова в Центральном районе Новосибирска. Обращения в Новосибирский центр по проблемам домашних животных (НЦПДЖ), по словам сибиряка, не приносят результаты.
— В частном секторе живут тоже люди, у них есть дети. Или все ждут очередной трагедии, после которой глава СК России Бастрыкин возьмет дело на контроль, — сообщил сибиряк.
НГС обратился в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.
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