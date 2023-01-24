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Стая бродячих собак терроризирует новосибирцев — одна из них укусила человека

Бродячих животных заметили в Центральном районе города

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Животных заметили в частном секторе

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В Новосибирске местные жители сообщают о стае собак, которая бродит в частном секторе в Центральном районе города. По информации паблика «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», одно из бездомных животных укусило человека.

— Уже на протяжении длительного времени в частном секторе в центре города орудует стая бродячих собак. Вчера я вышел на улицу вынести золу из печки и получил укус, — сообщил подписчик паблика.

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Стая собак замечена на улицах Потанинская, Ядринцевская и Романова

Видео: «Инцидент Новосибирск»

Как сообщает новосибирец, стая бродячих собак замечена на улицах Потанинская, Ядринцевская и Романова в Центральном районе Новосибирска. Обращения в Новосибирский центр по проблемам домашних животных (НЦПДЖ), по словам сибиряка, не приносят результаты.

— В частном секторе живут тоже люди, у них есть дети. Или все ждут очередной трагедии, после которой глава СК России Бастрыкин возьмет дело на контроль, — сообщил сибиряк.

НГС обратился в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.

В январе в наукограде Кольцово собака напала на 8-летнего мальчика. По данным врачей, после происшествия у ребенка были повреждены мягкие ткани лица и частично верхние конечности. Прокуратура и СКР начали проверки.

Центральный районБродячие животныеСобаки
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