Полиция ищет водителя «Инфинити», который не пропустил скорую к месту ДТП, — после аварии погиб подросток

Сотрудники ГИБДД устанавливают личность водителя Infiniti FX35 , который не пропускал машину скорой помощи, спешащую к месту ДТП на Гусинобродском шоссе.



Накануне в сообществе «АСТ-54» появилась запись с видеорегистратора, установленного в машине медиков. В ролике видно, как водитель престижного кроссовера не уступает дорогу скорой помощи, которая ехала к месту ДТП с включенной сиреной.