Полиция ищет водителя «Инфинити», который не пропустил скорую к месту ДТП, — после аварии погиб подросток

Сотрудники ГИБДД устанавливают личность водителя
Накануне в сообществе «АСТ-54» появилась запись с видеорегистратора, установленного в машине медиков. В ролике видно, как водитель престижного кроссовера не уступает дорогу скорой помощи, которая ехала к месту ДТП с включенной сиреной.
— По данному факту сотрудники Госавтоинспекции города Новосибирска ориентированы на установление личности водителя и привлечение его к административной ответственности, — сообщили в ГИБДД.
Автоавария произошла вечером 29 марта на Гусинобродском шоссе. Volkswagen Touareg врезался в фуру, которая в момент ДТП находилась в статичном положении, то есть не двигалась. В результате аварии пострадали водитель кроссовера и двое пассажиров — мальчик 10 лет и девочка
На следующий день стало известно, что девочка скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело по