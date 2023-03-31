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Полиция ищет водителя «Инфинити», который не пропустил скорую к месту ДТП, — после аварии погиб подросток

Силовики изучают видео с хамским поступком

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Водитель будто специально оттормаживался перед скорой помощью

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Сотрудники ГИБДД устанавливают личность водителя Infiniti FX35, который не пропускал машину скорой помощи, спешащую к месту ДТП на Гусинобродском шоссе.

Накануне в сообществе «АСТ-54» появилась запись с видеорегистратора, установленного в машине медиков. В ролике видно, как водитель престижного кроссовера не уступает дорогу скорой помощи, которая ехала к месту ДТП с включенной сиреной.

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Видео: «АСТ-54»

— По данному факту сотрудники Госавтоинспекции города Новосибирска ориентированы на установление личности водителя и привлечение его к административной ответственности, — сообщили в ГИБДД.

Автоавария произошла вечером 29 марта на Гусинобродском шоссе. Volkswagen Touareg врезался в фуру, которая в момент ДТП находилась в статичном положении, то есть не двигалась. В результате аварии пострадали водитель кроссовера и двое пассажиров — мальчик 10 лет и девочка 14 лет, их госпитализировали.

На следующий день стало известно, что девочка скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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