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«Девочку и мальчика положили в реанимацию». Мужчина и два ребенка пострадали в ДТП на Гусинобродском шоссе

Зажатого в салоне мужчину пытаются вызволить спасатели

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В момент ДТП фура не двигалась

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Вечером 29 марта на Гусинобродском шоссе в Новосибирске Volkswagen Touareg врезался в фуру. По словам очевидца, пострадали водитель кроссовера и двое маленьких детей. На месте работают сотрудники МЧС.


— Мужик зажатый. Пожарные его достают, он еще живой. Дети живые. Мальчика и девочку положили в реанимацию в скорую помощь, — говорится в посте подписчика паблика АСТ-54 «ВКонтакте».

В ГИБДД Новосибирска сообщили о том, что фура в момент ДТП находилась в статичном положении, то есть не двигалась.

— В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Volkswagen — мужчина 1983 года рождения и двое пассажиров автомобиля Volkswagen — дети 14 и 10 лет, которые доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили НГС в ГИБДД Новосибирска.

Сегодня из-за ДТП на Бердском шоссе образовалась утренняя пробка, которая плавно перетекла в вечернюю.

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