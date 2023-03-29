«Девочку и мальчика положили в реанимацию». Мужчина и два ребенка пострадали в ДТП на Гусинобродском шоссе

Вечером 29 марта на Гусинобродском шоссе в Новосибирске Volkswagen Touareg врезался в фуру. По словам очевидца, пострадали водитель кроссовера и двое маленьких детей. На месте работают сотрудники МЧС.
— Мужик зажатый. Пожарные его достают, он еще живой. Дети живые. Мальчика и девочку положили в реанимацию в скорую помощь, — говорится в посте подписчика паблика АСТ-54 «ВКонтакте».
В ГИБДД Новосибирска сообщили о том, что фура в момент ДТП находилась в статичном положении, то есть не двигалась.
— В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Volkswagen — мужчина 1983 года рождения и двое пассажиров автомобиля Volkswagen — дети 14 и 10 лет, которые доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили НГС в ГИБДД Новосибирска.
Сегодня из-за ДТП на Бердском шоссе образовалась утренняя пробка, которая плавно перетекла в вечернюю.