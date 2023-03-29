На Бердском шоссе водители 6 часов стоят в пробке из-за утренней аварии

На Бердском шоссе уже 6 часов затруднено движение из-за утренней аварии. По данным сервиса 2ГИС, пробка растянулась от перекрестка с улицей Черемушной, до перекреста с улицей Первомайской. В целом ситуация на дорогах оценивается в
Сегодня, 29 марта, в 7 утра на Бердском шоссе в Новосибирске произошло массовое ДТП, столкнулись 4 автомобиля, контейнеровоз улетел в кювет. По данным спасателей МАСС, авария произошла недалеко от Вшивой горки.
По предварительной информации, в Советском районе около дома
Недавно в Октябрьском районе Новосибирска водитель Porsche спровоцировал массовую аварию и скрылся с места ДТП.