На Бердском шоссе водители 6 часов стоят в пробке из-за утренней аварии

На Бердском шоссе уже 6 часов затруднено движение из-за утренней аварии. По данным сервиса 2ГИС, пробка растянулась от перекрестка с улицей Черемушной, до перекреста с улицей Первомайской. В целом ситуация на дорогах оценивается в 6 баллов .

