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На Бердском шоссе водители 6 часов стоят в пробке из-за утренней аварии

ДТП произошло в 7 утра недалеко от Вшивой горки

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Ситуация на дорогах оценивается в 6 баллов

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На Бердском шоссе уже 6 часов затруднено движение из-за утренней аварии. По данным сервиса 2ГИС, пробка растянулась от перекрестка с улицей Черемушной, до перекреста с улицей Первомайской. В целом ситуация на дорогах оценивается в 6 баллов.

Сегодня, 29 марта, в 7 утра на Бердском шоссе в Новосибирске произошло массовое ДТП, столкнулись 4 автомобиля, контейнеровоз улетел в кювет. По данным спасателей МАСС, авария произошла недалеко от Вшивой горки.

ДТП произошло в 7 утра

ДТП произошло в 7 утра

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По предварительной информации, в Советском районе около дома № 17 на улице Рыбацкой водитель, управляя грузовиком МАЗ, ехал из Новосибирска в сторону Бердска. Он врезался в ограждение справа по ходу движения, после чего съехал в кювет.

Недавно в Октябрьском районе Новосибирска водитель Porsche спровоцировал массовую аварию и скрылся с места ДТП.

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