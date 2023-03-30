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14-летняя девочка умерла после ДТП на Гусинобродском шоссе — возбуждено уголовное дело

Авария произошла 29 марта

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29 марта на Гусинобродском шоссе Volkswagen Touareg врезался в фуру. 14-летняя девочка была пассажиром кроссовера

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В Новосибирске скончалась девочка, пострадавшая в ДТП на Гусинобродском шоссе 29 марта. Как сообщил источник НГС, ребенку было 14 лет.

НГС обратился в пресс-службу регионального Минздрава с просьбой подтвердить или опровергнуть данные о смерти ребенка, но в министерстве отказались комментировать ситуацию. Между тем в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту издания уточнили, что по факту аварии следователями полиции возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Авария произошла вечером 29 марта на Гусинобродском шоссе. Volkswagen Touareg врезался в фуру, которая в момент ДТП находилась в статичном положении, то есть не двигалась. В результате аварии пострадали водитель кроссовера и двое пассажиров — мальчик 10 лет и девочка 14 лет.

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