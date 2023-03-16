«Вы свиньи и нежить». Правила жизни блогера-сыроеда, у которого умер ребенок

В Сочи в семье сыроедов, которые переехали на курорт из Санкт-Петербурга, умер месячный младенец. По данным СМИ, его отец, 43-летний блогер Максим Лютый, пытался перевести малыша на праноедение — диету, при которой люди «питаются солнцем», обходясь без пищи и воды.
В СК подтвердили, что ребенок длительное время не получал пищу, из-за чего его состояние ухудшилось. Блогер задержан, мать ребенка — под подпиской о невыезде.
Гибель новорожденного сына блогера-сыроеда в Сочи заинтересовала председателя СКР Александра Бастрыкина. 15 марта он поручил предоставить ему отчет о ходе и результатах расследования дела, возбужденного по статье о причинении смерти по неосторожности.
Кем являются родители малыша? Если о матери месячного ребенка, находящейся под подпиской, ничего не известно (она полностью ушла в тень мужа), то об отце, арестованном на 10 суток за неповиновение полиции, известно достаточно. «Фонтанка» попыталась понять мировоззрение «царя и человека со сверхспособностями» (так мужчина называет сам себя) и готова вкратце рассказать о нем своим читателям. Приготовьте шапочки из фольги и критическое мышление.
— Я и сам раньше был животным с низким уровнем сознания. Я тоже жрал и пил разную отраву и считал, что всё в порядке, — так лаконично Максим описал свое прошлое под фотографией, где он ест обычную еду и запивает ее пивом.
Соцсети блогера не позволяют понять, как он прошел путь от рейвера до просветленного сыроеда. Известно, что он обитал то в Петербурге, то в Москве, то на Гоа. В процессе пути стал частью радикального течения, участники которого отказываются есть всё, что не выросло из земли. Тех, кто этого принципа не придерживается, блогер называет «нежитью» и «свиньями». А мужчины, которые посвящают себя семье и проявляют любовь, удостаиваются в его блоге определения «рабы».
Межполовым отношениям Максим уделяет особое внимание. Он убежден, что в этом мире женщина должна думать только о семье, а мужчина — о спасении мира.
— Бесплатный совет всем девушкам — засунуть свою корону в одно место, постоянные мысли о платьях и косметике — туда же, выйти из своей иллюзии о «независимости» и срочно спасать мужчин. Фокус внимания мужчин должен быть на объединении с другими мужчинами и на совместных делах, которые выведут нас из предстоящей жопы. А семьей должны заниматься исключительно женщины, — заявляет известный сыроед, подавая это как единственную истину.
От чего спасать мир, спросите вы? Максим убежден, что к концу 2023 года мир начнет умирать от голода, а люди начнут поедать друг друга. Это ему якобы сказал «эксперт, занимающийся сельским хозяйством». Блогер винит во всём мировое оккультное правительство, цель которого — порабощение человечества. Чтобы решить эту проблему, Максим предложил создать свою систему с народными дружинами, общинами, местным самоуправлением. Также блогер неоднократно обращался к подписчикам с призывом поделиться с ним деньгами.
— Пока вы тратите деньги на себя и жалеете 100 рублей на помощь тому, кто помогает вам прозреть, ОНИ свои деньги вкладывают в дебилизацию людей, — утверждает он в своих соцсетях.
Не все встречают идеи Максима с восторгом. На многочисленные возражения он отвечает, что его эго позволяет думать обо всех людях, и предлагает ответить на вопрос: «А что вы сделали для человечества?»
Инфоцыганством блогер не ограничивается. Регулярно он организует программы оздоровления в отеле на побережье Черного моря. Обстановка скромная, но и стоимость не кусачая. В программе мини-консультация с гуру сыроедения, трехразовое питание тем, что родила земля, очищающие программы, сборник рецептов, зарядки, семинары. Максим обещает полный детокс, минус 5–10 килограммов за 10 дней и превращение в «живого человека». Сайт с программой украшают фотографии автора с такими известными личностями, как, например, актер Владимир Епифанцев или спортсмен Сергей Бадюк. В системе «СПАРК-Интерфакс» за блогером нет никаких бизнесов, последнее ООО с пропиской в Москве было ликвидировано в 2018 году. Его гражданская жена также не имеет даже ИП.
Весь заработок блогера строится на сыроедении. Он утверждает, что более 9 лет не ест «неживую» пищу, демонстрирует подписчикам рельефный пресс и утверждает, что в 43 года превосходит по силовым показателям молодежь. Диетологи, слушая его рассуждения о том, что белки человеку не нужны, сошли бы с ума. Максим уверяет, что перевел на фрукты и овощи свою собаку породы китайская хохлатая. Подписчикам он показывает, как она ест из миски арбуз.
Как образ жизни семьи блогера повлиял на жизнь и смерть новорожденного ребенка — предстоит установить судмедэкспертам. Напомним, гражданская жена блогера родила ребенка в феврале самостоятельно. После этого малыш ни разу не осматривался медиками, государство о его существовании не знало. В начале марта мальчик, по словам родителей, заболел — начал задыхаться и отказываться от пищи. 4 дня семья выжидала, а 8 марта повезла младенца в сочинскую больницу, по факту он попал к врачам уже мертвым.
Что грозит родителям погибшего месячного младенца, рассказала юрист Юлия Федотова. По ее словам, за то, что ребенка после рождения не зарегистрировали — пользователи соцсетей считают, что это могло стать одним из факторов гибели младенца, так как его не проверяли врачи, — паре ничего не грозит.
— По закону о ЗАГСах свидетельство о рождении ребенка надо получить в течение месяца. Но ответственности никакой за неполучение нет. То есть за то, что пара никому не сообщила о появлении малыша, им ничего не будет, даже какого-нибудь штрафа, — объяснила Федотова.
По статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности, которую возбудили после смерти младенца, виновным грозит максимум до двух лет лишения свободы.
— Своих обязанностей по охране здоровья ребенка родители не выполнили, что собственно и привело к смерти. Хотя должны были и могли были, — отмечает Федотова. — Максимум по 109-й — лишение свободы на срок до двух лет. Однако в первый раз никто обычно не назначает максимальное наказание — родители могут отделаться условным сроком или ограничением свободы.
По закону родители могут приобщать ребенка к сыроедению:
— Родители обязаны заботиться о физическом благополучии и здоровье ребенка, однако имеют право воспитывать его в соответствии со своими убеждениями. При этом интересы ребенка должны быть превыше всего, — уточняет юрист. — В данном случае проблема не в том, что они «праной» питались и кормили ребенка, а в том, к каким это последствиям для него привело. И в несвоевременном обращении родителей за медпомощью.