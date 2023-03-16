«Вы свиньи и нежить». Правила жизни блогера-сыроеда, у которого умер ребенок

43-летний Максим Лютый родился в Ленинграде. Он очень гордится своей фамилией и называет себя наследником трона Ивана Грозного. Кстати, именно этого правителя он считает последним настоящим царем. Часть своей биографии блогер предпочитает скрывать от подписчиков. Например то, что в 90-е , как и многие, увлекся клубной культурой. А в 1998 году, по данным полиции, даже привлекался по наркотической статье.

— Я и сам раньше был животным с низким уровнем сознания. Я тоже жрал и пил разную отраву и считал, что всё в порядке, — так лаконично Максим описал свое прошлое под фотографией, где он ест обычную еду и запивает ее пивом.