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Автомобиль влетел в ограждение на Большевистской — на месте работали сотрудники полиции

ДТП произошло вечером в понедельник

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Автомобиль пострадал от удара

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В Октябрьском районе Новосибирска автомобиль врезался в ограждение. Как рассказали в группе во «ВКонтакте» «АСТ-54», авария случилась вчера, 6 марта, вечером.

Подписчик «АСТ-54» рассказал, что водитель белого универсала Toyota Corolla Fielder влетел в ограждение. Инцидент произошел недалеко от остановки «Труд» в районе дома на Большевистской, 131. На место выезжали сотрудники полиции. Подписчик о пострадавших не сообщал.

Корреспондент НГС обратилась в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области. На момент публикации комментария не было.

В Новосибирской области ночью 5 марта фура вылетела в кювет и перевернулась на трассе в Коченево.

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