Автомобиль влетел в ограждение на Большевистской — на месте работали сотрудники полиции

В Октябрьском районе Новосибирска автомобиль врезался в ограждение. Как рассказали в группе во «ВКонтакте» «АСТ-54», авария случилась вчера, 6 марта , вечером.

Подписчик «АСТ-54» рассказал, что водитель белого универсала Toyota Corolla Fielder влетел в ограждение. Инцидент произошел недалеко от остановки «Труд» в районе дома на Большевистской, 131. На место выезжали сотрудники полиции. Подписчик о пострадавших не сообщал.