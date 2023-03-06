Смерть младенца в новосибирском роддоме: главврач дал подписку о неразглашении

Ранее в Минздраве сообщили, что роддом готов дать комментарии о трагедии при наличии письменного согласия матери. Женщина принесла документ в учреждение главному врачу, чтобы там смогли ответить на вопросы НГС. После чего появилась информация о том, что врач не может разглашать информацию.