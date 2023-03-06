Смерть младенца в новосибирском роддоме: главврач дал подписку о неразглашении

Главный врач новосибирского роддома № 7, где умер младенец, дал подписку следователю о неразглашении. Минздрав области поводит контроль качества и безопасности в учреждении.
Ранее в Минздраве сообщили, что роддом готов дать комментарии о трагедии при наличии письменного согласия матери. Женщина принесла документ в учреждение главному врачу, чтобы там смогли ответить на вопросы НГС. После чего появилась информация о том, что врач не может разглашать информацию.
— Главный врач роддома № 7 сообщил, что он дал подписку следователю СК о неразглашении третьим лицам любых сведений до завершения предварительного расследования по факту смерти ребенка. В настоящее время Министерство здравоохранения Новосибирской области проводит ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности по данному случаю.
По данным Минздрава, следователи взяли подписку после того, как женщина отнесла согласие в роддом.
В Следственном комитете по Новосибирской области НГС сообщили, что доследственная проверка по факту смерти ребенка в роддоме продолжается.
Мама погибшего малыша спустя несколько дней после трагедии рассказала НГС, что во время родов ей экстренно сделали кесарево сечение, ребенок сначала заплакал и дышал, пока не перерезали пуповину.
Делом о гибели младенца заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, он потребовал доложить о ходе проверки.