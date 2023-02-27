Бастрыкин потребовал доложить о смерти ребенка в роддоме Новосибирска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки по факту смерти новорожденного в новосибирском роддоме.
— Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить о ходе проверочных мероприятий и установленных обстоятельствах смерти ребенка, — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее Следственный комитет в Новосибирске начал проверку по факту смерти младенца в местном роддоме. Как рассказала НГС мать ребенка, сын родился живым, а смерть наступила после того, как перерезали пуповину.
Следователи назначили экспертизы, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.