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Бастрыкин потребовал доложить о смерти ребенка в роддоме Новосибирска

По словам матери, малыш умер после того, как перерезали пуповину

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Следователи проводят проверку

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки по факту смерти новорожденного в новосибирском роддоме.

— Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить о ходе проверочных мероприятий и установленных обстоятельствах смерти ребенка, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее Следственный комитет в Новосибирске начал проверку по факту смерти младенца в местном роддоме. Как рассказала НГС мать ребенка, сын родился живым, а смерть наступила после того, как перерезали пуповину.

Следователи назначили экспертизы, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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