Ребенок умер в новосибирском роддоме — следователи организовали проверку

После публикации НГС о смерти ребенка в одном из роддомов Новосибирска Следственный комитет организовал доследственную проверку.
— Следственным отделом по Первомайскому району СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту смерти новорожденного в одном из родильных домов Новосибирска. Следователями назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе регионального СК.
Жительница Новосибирска заявила, что ее ребенок умер в роддоме. По словам женщины, 5 февраля она при помощи кесарева сечения родила мальчика весом 3480. Как отметила сибирячка, малыш дышал, пока ему не перерезали пуповину. Врачи провели диагностику крови, мочи, слюны, но серьезной причины смерти малыша не выявили.
Ранее мы рассказывали историю сибирячки, которая через