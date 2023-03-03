Сестра объявила о пропаже 36-летнего брата: сибиряк находится под подпиской о невыезде

В Ленинском районе Новосибирска пропал 36-летний Максим Калиниченко. Как рассказала НГС родственница мужчины, сибиряк исчез днем 27 февраля.
— Примерно в 16:00 он поехал на работу и пропал. На работе он так и не появился, на связь не выходит. 2 февраля написали заявление в полицию. Также обратились в поисковый отряд «ЛизаАлерт», но нам отказали в описках, так как брат находится под подпиской о невыезде за преступление, связанное с тяжкими телесными повреждениями, — рассказал сестра мужчины Кристина Конева.
Приметы Максим: рост — 190 сантиметров, среднего телосложения. Волосы темно-русые. В день пропажи был одет в черную куртку с накладными карманами на груди, черную шапку с красными фрагментами, черные ботинки, темные брюки с накладными карманами в районе колен. С собой у мужчины была черная сумка через плечо.
Журналист НГС обратился в поисковый отряд «ЛизаАлерт» за комментарием по ситуации.
— Заявка действительно поступала. Мы не комментируем причины отказа, — пояснили волонтеры.
В пресс-службе регионального МВД пояснили, что уточняют информацию.
Ранее в Новосибирске нашли 48-летнего мужчину, который пропал 28 февраля этого года.