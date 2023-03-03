Сестра объявила о пропаже 36-летнего брата: сибиряк находится под подпиской о невыезде

В Ленинском районе Новосибирска пропал 36-летний Максим Калиниченко. Как рассказала НГС родственница мужчины, сибиряк исчез днем 27 февраля.



— Примерно в 16:00 он поехал на работу и пропал. На работе он так и не появился, на связь не выходит. 2 февраля написали заявление в полицию. Также обратились в поисковый отряд «ЛизаАлерт», но нам отказали в описках, так как брат находится под подпиской о невыезде за преступление, связанное с тяжкими телесными повреждениями, — рассказал сестра мужчины Кристина Конева.

