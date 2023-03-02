«Должен был забрать ребенка с кружка, но не приехал»: в Новосибирске ищут 48-летнего мужчину

В Новосибирске ищут
Как сообщила НГС руководитель направления пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области Ольга Бобкова, в день пропажи новосибирец должен был забрать ребенка с кружка домой, но не приехал за несовершеннолетним. Мужчина проживает со своей семьей.
— Пропал 28 февраля этого года, уехал с работы пораньше, а вечером должен был забрать ребенка с кружка домой, но не приехал, на связь не вышел, — уточнила Ольга Бобкова. — Ранее на пропадал.
Рост Андрея Ошуева — 182 сантиметра, телосложение плотное, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза серые. Мужчина был одет в бежевую с черной полосой куртку, голубые джинсы, черные ботинки и серую шапку. С собой у сибиряка был рюкзак.
В начале февраля в Новосибирске пропал