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Тема дняОбещал забрать ребенка и пропал
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«Должен был забрать ребенка с кружка, но не приехал»: в Новосибирске ищут 48-летнего мужчину

Местонахождение Андрея Ошуева неизвестно с 28 февраля

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В день пропажи новосибирец должен был забрать ребенка с кружка домой

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В Новосибирске ищут 48-летнего Андрея Ошуева из Центрального района города. Местонахождение мужчины неизвестно с 28 февраля этого года.

Как сообщила НГС руководитель направления пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области Ольга Бобкова, в день пропажи новосибирец должен был забрать ребенка с кружка домой, но не приехал за несовершеннолетним. Мужчина проживает со своей семьей.

— Пропал 28 февраля этого года, уехал с работы пораньше, а вечером должен был забрать ребенка с кружка домой, но не приехал, на связь не вышел, — уточнила Ольга Бобкова. — Ранее на пропадал.

Рост Андрея Ошуева — 182 сантиметра, телосложение плотное, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза серые. Мужчина был одет в бежевую с черной полосой куртку, голубые джинсы, черные ботинки и серую шапку. С собой у сибиряка был рюкзак.

В начале февраля в Новосибирске пропал 26-летний Алексей Молчан из Ленинского района. Молодой человек уехал кормить собаку в частный дом и не вернулся домой.

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