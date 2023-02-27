В МЧС назвали число человек, остающихся в больницах после взрыва на Линейной

Трагедия в доме на Линейной произошла 9 февраля. Погибли 14 человек. 10 февраля в Новосибирске арестовали двух омичей по делу о взрыве газа. За несколько дней до трагедии 45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун появились в доме под видом сотрудников газовой службы. Пара представлялась сотрудниками омской компании «Межрегионгаз Сервис», имеющей дурную славу: ее клиенты жалуются на мошенничество в разных городах России.

