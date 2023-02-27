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Взрыв газа на Линейной

В МЧС назвали число человек, остающихся в больницах после взрыва на Линейной

Около 40 человек находятся в пунктах временного размещения

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Взрыв на Линейной произошел 9 февраля

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В Новосибирске два человека остаются в больнице после взрыва на Линейной. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщил глава новосибирского МЧС Виктор Орлов на оперативном совещании у губернатора Новосибирской области.

— В медицинских учреждениях находится два человека, в пункте приема временного размещения — 38 человек. Осуществлены выплаты по 10, 32, 50 и 100 тысяч рублей пострадавшим, — рассказал Виктор Орлов.

Айжаныл Калмурзаева, пострадавшая в трагедии на Линейной 9 февраля, умерла в Бердской городской больнице на прошедших выходных.

Трагедия в доме на Линейной произошла 9 февраля. Погибли 14 человек. 10 февраля в Новосибирске арестовали двух омичей по делу о взрыве газа. За несколько дней до трагедии 45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун появились в доме под видом сотрудников газовой службы. Пара представлялась сотрудниками омской компании «Межрегионгаз Сервис», имеющей дурную славу: ее клиенты жалуются на мошенничество в разных городах России.

МЧСВзрывПострадавшиеУлица Линейная
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