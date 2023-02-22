Упал в коллектор и погиб: СГК заявила, что проверяла теплосеть перед трагедией в Новосибирске

В Сибирской генерирующей компании заявили, что за несколько дней до того, как нашли тело 26-летнего новосибирца Артема Щепина, специалисты проводили обход теплосетей и люк был закрыт. По словам знакомой погибшего, молодой человек свалился в открытый коллектор и сварился в кипятке.
В пресс-службе СГК подтвердили журналисту НГС, что теплосеть, где 19 февраля нашли тело мужчины, находится в ведении компании. Сегодня открытый люк закроют, а также проверят люки поблизости, чтобы те не были открыты.
Опасная теплосеть, где нашли тело мужчины находится в Дзержинском районе возле девятиэтажки по адресу Гоголя, 237. Как объяснила знакомая погибшего, в этом месте часто сидят подростки.
— Обход этой теплотрассы наши сотрудники делали несколько дней назад, 17 февраля, — искали место утечки сетевой воды. На момент осмотра в камере посторонних не было, крышки люков были закрыты на болты, — сообщили НГС в СГК.
В компании отметили, что сообщений о происшествии не получали. Также попросили горожан при обнаружении открытого люка сообщать диспетчеру теплосетей по телефону (383) 289–01–45 или в диспетчерскую службу мэрии 051.
После трагедии прокуратура Новосибирской области проверит соблюдение ООО «Сибирская генерирующая компания» законодательства в сфере ЖКХ при обслуживании системы теплоснабжения в ходе подготовки и прохождения отопительного сезона. Также проверку начал Следственный комитет.