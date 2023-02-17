Лидера группы «Несчастный случай» задержали в Новосибирске — Алексей Кортнев рассказал, как это было

Музыканта Алексея Кортнева задержали за неприличный жест в адрес полицейского. Инцидент произошел на фоне отмены концерта группы «Несчастный случай» в Академгородке.
О задержании Алексея Кортнева стало известно накануне. Одним из первых об инциденте сообщил Telegram-канал real cultraz (18+). Автор сообщения отметил, что музыкант показал неприличный жест сотруднику полиции, после чего его увели.
Позже сам Алексей Кортнев прокомментировал случившееся в беседе с корреспондентом ТАСС. Он подтвердил, что «было задержание», но «ничего страшного не произошло». По его словам, протокол в отношении него никто не составлял.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области на просьбу прокомментировать инцидент корреспонденту НГС сообщили, что в ведомстве информации о задержании нет.
Задержание Кортнева произошло на фоне отмены концерта группы «Несчастный случай» в Академгородке. Выступление должно было состояться в клубе Red Rabbit. Перед началом концерта на площадку приехали пожарные и полицейские, которые заявили о задымлении в здании, сообщили в паблике «Ненаучный городок» в социальной сети «ВКонтакте». В результате выступление было отменено, а зрителям вернули билеты.
Ранее музыканты новосибирской группы «Рви меха» рассказали, как их задержала полиция за уличный концерт во время самоизоляции.