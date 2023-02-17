Лидера группы «Несчастный случай» задержали в Новосибирске — Алексей Кортнев рассказал, как это было

О задержании Алексея Кортнева стало известно накануне. Одним из первых об инциденте сообщил Telegram-канал real cultraz (18+). Автор сообщения отметил, что музыкант показал неприличный жест сотруднику полиции, после чего его увели.



Позже сам Алексей Кортнев прокомментировал случившееся в беседе с корреспондентом ТАСС. Он подтвердил, что «было задержание», но «ничего страшного не произошло». По его словам, протокол в отношении него никто не составлял.

