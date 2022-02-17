Музыканты новосибирской группы в эфире «Авторадио» вспомнили, как их задержали за уличный концерт во время самоизоляции

Участники новосибирской группы «Рви Меха — Оркестр» стали гостями шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Живое выступление музыкантов сопровождалось вопросами от ведущих, один из них коснулся задержания лидера коллектива Александра Петенева в мае 2020 года за концерт в «ковидные» времена, который прошел на улице Ленина.
— Я рок-н-рольщик. У меня отменили все концерты на четыре месяца вперед. А мои электронные коллеги за день до этого организовали вечеринку. Ответственные граждане приехали, снимали на телефоны и отправили куда нужно. Мы тоже решили взбодрить народ. Времена были очень тяжелые и депрессивные, а сверху поступила команда фас. На моем селфи в отделении полиции полицейский без маски был. А мне предъява была, что я без маски пел. А я сказал: «Вот вам маска, попробуйте в ней спеть». Но это была шикарная реклама. Даже белорусские и казахские газеты писали про нас, — вспоминает Александр Петенев.
Полиция задержала музыкантов вечером в воскресенье, 24 мая. Музыкант тогда связал свое задержание с усилением бдительности после скандальной массовой вечеринки на площади Ленина, на которую собрались около 200 человек.
Помимо этого, разговор коснулся альбома «Сильная независимая», грядущего юбилея коллектива (в 2023 году ему исполнится 20 лет) и выступлений 1 января.
Вечером 16 февраля «Рви Меха — Оркестр» выступили в Москве. Ближайшие концерты в Новосибирске намечены на 22 и 25 февраля.
За два месяца до скандальной вечеринки музыканты «Рви Меха — Оркестр» записали заклинание от коронавируса.