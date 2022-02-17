Музыканты новосибирской группы в эфире «Авторадио» вспомнили, как их задержали за уличный концерт во время самоизоляции

Участники новосибирской группы «Рви Меха — Оркестр» стали гостями шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Живое выступление музыкантов сопровождалось вопросами от ведущих, один из них коснулся задержания лидера коллектива Александра Петенева в мае 2020 года за концерт в «ковидные» времена, который прошел на улице Ленина.

— Я рок-н-рольщик. У меня отменили все концерты на четыре месяца вперед. А мои электронные коллеги за день до этого организовали вечеринку. Ответственные граждане приехали, снимали на телефоны и отправили куда нужно. Мы тоже решили взбодрить народ. Времена были очень тяжелые и депрессивные, а сверху поступила команда фас. На моем селфи в отделении полиции полицейский без маски был. А мне предъява была, что я без маски пел. А я сказал: «Вот вам маска, попробуйте в ней спеть». Но это была шикарная реклама. Даже белорусские и казахские газеты писали про нас, — вспоминает Александр Петенев.