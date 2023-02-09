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Срочно10 февраля - День траура
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Взрыв газа на Линейной

«Он работал из дома»: 28-летний айтишник пропал вместе со своей девушкой после взрыва дома в Новосибирске

Пара жила вместе

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Алексей Тарасько не выходит на связь

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28-летний айтишник Алексей Тарасько пропал после взрыва газа на Линейной — он жил вместе с 25-летней Марией Каныгиной. О паре ничего не известно.

— Не выходит на связь. Он из дома работал, был айтишником. В группе играл на барабанах, — объяснил корреспонденту НГС знакомый Алексея.

В Новосибирской области 10 февраля объявлено днем траура.

Видео допроса одного из подозреваемых по делу о взрыве газа на Линейной появилось в распоряжении НГС.

Журналисты НГС продолжают работать на месте трагедии. Редакция сообщает последние новости в онлайн-трансляции.

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