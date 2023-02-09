«Он работал из дома»: 28-летний айтишник пропал вместе со своей девушкой после взрыва дома в Новосибирске

28-летний айтишник Алексей Тарасько пропал после взрыва газа на Линейной — он жил вместе с 25-летней Марией Каныгиной. О паре ничего не известно.
— Не выходит на связь. Он из дома работал, был айтишником. В группе играл на барабанах, — объяснил корреспонденту НГС знакомый Алексея.
В Новосибирской области 10 февраля объявлено днем траура.
Видео допроса одного из подозреваемых по делу о взрыве газа на Линейной появилось в распоряжении НГС.
Журналисты НГС продолжают работать на месте трагедии. Редакция сообщает последние новости в онлайн-трансляции.