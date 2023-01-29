В Новосибирске заметили следы крови в подъезде — полиция проводит проверку

В Первомайском районе Новосибирска в подъезде дома на Твардовского 22/5 заметили следы крови. Сообщение об этом появились в паблике «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел в одном из подъездов дома. На опубликованных видео в паблике заметно большое количество следов крови на полу. После женщину забрали сотрудники скорой помощи.
Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, в ведомство поступало сообщение о том, что женщине были причинены телесные повреждения, но факт ножевого ранения не подтвердили.
— По данному факту проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, — объяснили в пресс-службе.
Недавно житель Кемеровской области попытался зарезать продавца автомобиля в Новосибирске, чтобы не платить за машину.