Сибиряк попытался зарезать продавца престижного автомобиля в Новосибирске

В результате злоумышленник нашел в интернете объявление новосибирца о продаже автомобиля, после чего приехал в Новосибирскую область. Покупатель и продавец транспортного средства встретились 17 января.



— Злоумышленник в ходе заранее оговоренной встречи с потерпевшим якобы по поводу покупки у него транспортного средства на одной из улиц областной столицы, находясь в салоне машины потерпевшего, нанес ему несколько ножевых ранений в область жизненно важных органов, — сообщили в ведомстве. — Довести умысел на убийство до конца ему не удалось.

