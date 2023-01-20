Сибиряк попытался зарезать продавца престижного автомобиля в Новосибирске

В Новосибирске 29-летний житель Кемеровской области попытался зарезать продавца автомобиля, чтобы не платить за машину. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, злоумышленника задержали на территории соседней области.
По данным ведомства, инцидент произошел в середине января. Сибиряк решил напасть на владельца дорогостоящего автомобиля престижной марки, чтобы похитить транспортное средство. В случае сопротивления мужчина был готов применить насилие.
В результате злоумышленник нашел в интернете объявление новосибирца о продаже автомобиля, после чего приехал в Новосибирскую область. Покупатель и продавец транспортного средства встретились 17 января.
— Злоумышленник в ходе заранее оговоренной встречи с потерпевшим якобы по поводу покупки у него транспортного средства на одной из улиц областной столицы, находясь в салоне машины потерпевшего, нанес ему несколько ножевых ранений в область жизненно важных органов, — сообщили в ведомстве. — Довести умысел на убийство до конца ему не удалось.
В ведомстве уточнили, что владелец автомобиля смог выйти из машины и убежать от нападавшего. В дальнейшем злоумышленник был задержан.
— Следователям Следственного комитета и оперативным сотрудникам ГУ МВД России по Новосибирской области в кратчайшие сроки удалось установить причастного жителя Кемеровской области к совершению покушения на убийство мужчины, — указано в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, после происшествия сибиряку избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по
В середине января в Новосибирске неизвестные избили сибиряков, а после одного из них затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Нападавшие задержаны.