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Сибиряк попытался зарезать продавца престижного автомобиля в Новосибирске

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство

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Объявление о продаже автомобиля мужчина нашел в интернете

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В Новосибирске 29-летний житель Кемеровской области попытался зарезать продавца автомобиля, чтобы не платить за машину. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, злоумышленника задержали на территории соседней области.

По данным ведомства, инцидент произошел в середине января. Сибиряк решил напасть на владельца дорогостоящего автомобиля престижной марки, чтобы похитить транспортное средство. В случае сопротивления мужчина был готов применить насилие.

В результате злоумышленник нашел в интернете объявление новосибирца о продаже автомобиля, после чего приехал в Новосибирскую область. Покупатель и продавец транспортного средства встретились 17 января.

— Злоумышленник в ходе заранее оговоренной встречи с потерпевшим якобы по поводу покупки у него транспортного средства на одной из улиц областной столицы, находясь в салоне машины потерпевшего, нанес ему несколько ножевых ранений в область жизненно важных органов, — сообщили в ведомстве. — Довести умысел на убийство до конца ему не удалось.

В ведомстве уточнили, что владелец автомобиля смог выйти из машины и убежать от нападавшего. В дальнейшем злоумышленник был задержан.

— Следователям Следственного комитета и оперативным сотрудникам ГУ МВД России по Новосибирской области в кратчайшие сроки удалось установить причастного жителя Кемеровской области к совершению покушения на убийство мужчины, — указано в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, после происшествия сибиряку избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по п. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство, сопряженное с разбоем), п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

В середине января в Новосибирске неизвестные избили сибиряков, а после одного из них затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Нападавшие задержаны.

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