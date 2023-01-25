«Вышел в магазин за сигаретами, но домой не вернулся»: 32-летний мужчина пропал в Новосибирске

В Первомайском районе Новосибирска пропал
— В день пропажи мужчина пошел в магазин за сигаретами, с собой были карта и ключ от квартиры, в которой он находился. Движений денежных средств по карте нет, местонахождение неизвестно. Родные в полицию заявили не сразу, посчитав, что ушел к друзьям, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Приметы Алексея: рост 170–172 сантиметра, нормального телосложения. Волосы темно-русые, глаза карие. В день пропажи был одет в коричневую дубленку, синие джинсы, черные ботинки, коричневую шапку-ушанку. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам: 112 или
Напомним, в Новосибирской области продолжаются поиски