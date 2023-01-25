СЕЙЧАС -9°С
Пробки 2/10
usd 68.75
eur 74.69
Тема дняВидео последствий аварий с фурами в НСО
Все новости
Все новости

«Вышел в магазин за сигаретами, но домой не вернулся»: 32-летний мужчина пропал в Новосибирске

Местонахождение сибиряка неизвестно с 16 января

2 118

Родственники не сразу обратились в полицию

Поделиться

В Первомайском районе Новосибирска пропал 32-летний Алексей Тулуш. Местонахождение мужчины неизвестно с 16 января.

— В день пропажи мужчина пошел в магазин за сигаретами, с собой были карта и ключ от квартиры, в которой он находился. Движений денежных средств по карте нет, местонахождение неизвестно. Родные в полицию заявили не сразу, посчитав, что ушел к друзьям, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы Алексея: рост 170–172 сантиметра, нормального телосложения. Волосы темно-русые, глаза карие. В день пропажи был одет в коричневую дубленку, синие джинсы, черные ботинки, коричневую шапку-ушанку. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам: 112 или 8 800 700-54-52.

Напомним, в Новосибирской области продолжаются поиски 35-летней женщины, которая утром 15 января ушла из дома знакомых в неизвестном направлении.

По теме

НовосибирскПропал мужчина
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter