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Застрелен верблюд, который до смерти искусал сторожа. Почему же мужчина ударил его первым?

Так захотел хозяин базы

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Трагедия случилась в субботу, 21 января

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В Омской области застрелили верблюда, который искусал до смерти 51-летнего сторожа на базе отдыха, застрелили, сообщает «Город55».

— Приехал хозяин базы, нанял каких-то охотников, и они застрелили верблюда, — цитирует издание своего собеседника.

Верблюд напал на сторожа в субботу, 21 января. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина ударил животное кулаком в морду. После этого верблюд пришел в ярость и напал на мужчину. В Тюкалинскую ЦРБ сторожа привезли с тяжелыми травмами. Несмотря на усилия врачей, он умер в реанимации.

Наши коллеги из NGS55.RU сообщают причину, по которой мужчина ударил животное.

Сторож пытался завести зверя в загон, но тот активно сопротивлялся. У верблюдов сейчас начался гон, они особенно агрессивны в этот период. Об этом нам рассказал источник в правоохранительных органах, который связан с проверкой. После недолгой борьбы нервы у мужчины не выдержали, и он сорвался на животном, ударив его кулаком.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель NGS55.RU

В Новосибирской области в начале января маламут напал на 8-летнего мальчика в наукограде Кольцово. Собаку могут усыпить после инцидента.

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