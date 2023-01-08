«Потрогал пульс, его не было»: 17-летний парень выпал из окна 25-этажки в Новосибирске

Ночью 8 января из окна многоэтажного дома на Военной выпал
Как рассказал НГС житель дома, инцидент произошел в 2 часа ночи. Парень
— Я вышел из такси, услышал свист и сильный удар, аж сигнализации у машин сработали. И сосед мне кричит: «Смотри, смотри, человек упал». Ну я и побежал к нему, потрогал пульс, его не было. Не стал переворачивать. Вызвал скорую, полицию. Через
НГС направил запросы в Следственный комитет и полицию, но на момент публикации ответа не поступило.
В октябре прошлого года мужчина и женщина выпали из элитной