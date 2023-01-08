«Потрогал пульс, его не было»: 17-летний парень выпал из окна 25-этажки в Новосибирске

Ночью 8 января из окна многоэтажного дома на Военной выпал 17-летний парень. Об этом в редакцию НГС сообщил один из жителей дома. Он также прислал запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно падение — мы не публикуем ее по этическим причинам.