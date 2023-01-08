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«Потрогал пульс, его не было»: 17-летний парень выпал из окна 25-этажки в Новосибирске

Инцидент произошел сегодня ночью

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По словам очевидцев, скорая приехала на место быстро

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Ночью 8 января из окна многоэтажного дома на Военной выпал 17-летний парень. Об этом в редакцию НГС сообщил один из жителей дома. Он также прислал запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно падение — мы не публикуем ее по этическим причинам.

Как рассказал НГС житель дома, инцидент произошел в 2 часа ночи. Парень 2005 года рождения, предположительно, выпал с 25-го этажа.

— Я вышел из такси, услышал свист и сильный удар, аж сигнализации у машин сработали. И сосед мне кричит: «Смотри, смотри, человек упал». Ну я и побежал к нему, потрогал пульс, его не было. Не стал переворачивать. Вызвал скорую, полицию. Через 7 минут на месте уже скорая была, через 10 минут — полиция. Приехала скорая — констатировала смерть, — рассказал мужчина НГС.

НГС направил запросы в Следственный комитет и полицию, но на момент публикации ответа не поступило.

В октябре прошлого года мужчина и женщина выпали из элитной 16-этажки около цирка.

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