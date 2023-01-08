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ЧП на месторождении: прокуратура подтвердила информацию о разрыве трубопровода в Красноярском крае

Ведомство проводит проверку. Работает оперативный штаб

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На место происшествия вылетел прокурор Игарки

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В прокуратуре Красноярского края подтвердили информацию о чрезвычайном происшествии на Тагульском производственном участке Ванкорского месторождения. Он расположен в 200–250 километрах от города Игарка.

В ведомстве корреспонденту NGS24.RU рассказали, что 31 декабря около 6 утра во время пневмоиспытаний внутрипромыслового трубопровода, находящегося под высоким давлением, произошла его разгерметизация.

— На место происшествия вылетел прокурор Игарки. Организована работа оперативного штаба по расследованию причин аварии, — сообщили в прокуратуре.

В отношении подрядной организации идет проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Информацию о погибших и пострадавших в прокуратуре не озвучили. По данным источника NGS24.RU, в результате ЧП погибли три человека, еще четверо получили травмы.

По информации из открытых источников, на данном месторождении работает ООО «РН-Ванкор», дочернее общество НК «Роснефть». С наступлением рабочей недели мы направим официальный запрос в компанию ООО «РН-Ванкор», чтобы узнать официальную версию произошедшего и уточнить количество пострадавших.

Осенью 2021 года в Новосибирске произошел крупный прорыв на теплосети. Тогда в яму на улице Фрунзе провалились два автомобиля, их доставали около двух часов с помощью специальной техники. Момент происшествия попал на видео. Людей в салоне авто не было. НГС подготовил фоторепортаж о том, что происходило на месте провала. В тот же день, через несколько часов после происшествия, асфальт провалился в другом месте.

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