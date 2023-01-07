Ассенизаторская машина столкнулась с «Киа» в Новосибирской области — эпичное видео аварии

Кроссовер «Киа» и ассенизаторский КАМАЗ столкнулись 6 января 2023 года в Купино. Видео ДТП опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Уличная камера запечатлела, как иномарка вылетает прямо под колеса грузовика, и ассенизаторская машина впечатывает кроссовер в столб. Как уточнили в пресс-службе областной ГИБДД, оба участника ДТП были трезвыми, никто из них в аварии не пострадал.
— По предварительной информации, водитель Kia не предоставил преимущество в движении автомобилю, который двигался по главной дороге, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
Ранее НГС писал о том, что фура перевернулась недалеко от поселка Мошково в Новосибирской области. Последствия аварии снял на видео очевидец.