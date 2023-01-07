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Ассенизаторская машина столкнулась с «Киа» в Новосибирской области — эпичное видео аварии

ДТП произошло в Купинском районе

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По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель иномарки

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Кроссовер «Киа» и ассенизаторский КАМАЗ столкнулись 6 января 2023 года в Купино. Видео ДТП опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

Уличная камера запечатлела, как иномарка вылетает прямо под колеса грузовика, и ассенизаторская машина впечатывает кроссовер в столб. Как уточнили в пресс-службе областной ГИБДД, оба участника ДТП были трезвыми, никто из них в аварии не пострадал.

— По предварительной информации, водитель Kia не предоставил преимущество в движении автомобилю, который двигался по главной дороге, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Ранее НГС писал о том, что фура перевернулась недалеко от поселка Мошково в Новосибирской области. Последствия аварии снял на видео очевидец.

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