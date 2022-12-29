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Поступило сообщение о дыме: у ТРЦ «Галерея Новосибирск» заметили 4 пожарные машины

По словам спасателей, эвакуацию в ТРЦ не проводили

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Торговый центр работает в штатном режиме

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29 декабря у ТРЦ «Галерея Новосибирск» заметили 4 пожарные машины. По словам спасателей, они получили сообщение о дыме на кровле.

— На пульт пожарной части поступило сообщение от очевидца о том, что на кровле торгового центра идет дым. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые осуществили разведку. Возгорания и задымления не обнаружено, — сообщили НГС в пресс-службе регионального МЧС.

По словам спасателей, эвакуация не проводилась. ТРЦ работает в штатном режиме.

Ранее в Новосибирске эвакуировали посетителей ТРЦ «Сибирский молл» и ТРК «Ройял Парк». В торговые центры поступили сообщения о минировании.

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