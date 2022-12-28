Почти 400 пассажиров застряли в аэропорту Абакана из-за тумана — отправки ждут два рейса в Новосибирск

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», первый рейс Абакан — Новосибирск должен был вылететь в 08:55 по местному времени, следующий — в 18:05. Оба рейса выполняет компания S7. Вылет Абакан — Москва был назначен на 09:45.

