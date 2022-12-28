СЕЙЧАС -3°С
Пробки 1/10
usd 70.34
eur 75.66
Тема дняТаксист врезался в поезд
Все новости
Все новости

Почти 400 пассажиров застряли в аэропорту Абакана из-за тумана — отправки ждут два рейса в Новосибирск

Прокуратура следит за ситуацией, чтобы права людей не нарушались

3 837

Первый рейс ждет отправки с 9 часов утра

Поделиться

28 декабря в международном аэропорту имени В. Г. Тихонова в Абакане объявили задержку трех рейсов: одного — в Москву, двух — в Новосибирск. Причина — неблагоприятные метеоусловия.

— В настоящее время 398 пассажиров, из них 38 детей, ожидают вылета воздушных судов в пункты назначения, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства в Абакане следят за ситуацией, чтобы права пассажиров не нарушались в ожидании отправки рейсов.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», первый рейс Абакан — Новосибирск должен был вылететь в 08:55 по местному времени, следующий — в 18:05. Оба рейса выполняет компания S7. Вылет Абакан — Москва был назначен на 09:45.

На минувших выходных вылет авиарейса Москва — Новосибирск из аэропорта Домодедово задержали из-за гололеда на взлетно-посадочной полосе.

По теме

S7АбаканЗадержка рейсаПрокуратура
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter