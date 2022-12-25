Авиарейс из Москвы в Новосибирск задерживается из-за гололеда в столице

Прилет авиарейса Москва — Новосибирск в Толмачево задерживается из-за непогоды в столичных аэропортах. В городе объявлен «желтый» уровень опасности, который продлится до 21:00 воскресенья по московскому времени.
По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, задерживается прилет рейса 2507 авиакомпании S7. Он отправится из московского аэропорта Домодедово.
На текущий момент задержка рейса оценивается в 15 минут: планируемое время прилета — 21:45, расчетное — 22:00.
По данным онлайн-табло аэропорта Домодедово, сегодня, 25 декабря, был отправлен один рейс в Новосибирск в 11:20 по местному времени. На три вышеуказанных открыта регистрация. При этом отменены рейсы в Махачкалу, Калининград, Ташкент и другие города.
11 декабря вылет авиарейсов из Москвы в Новосибирск задержали из-за непогоды. Один из самолетов застрял в сугробе.