Несколько самолетов из Москвы в Новосибирск задерживаются на 6 часов — почему

Несколько самолетов из Москвы в Новосибирск задерживаются из-за погодных условий. Информацию НГС подтвердили в пресс-службе аэропорта Толмачево.
По данным онлайн-табло, в Новосибирск из Москвы не могут прилететь три самолета авиакомпаний «Белавиа», S7 Airlines и «Эмирейтс». Прибытие рейсов задерживается на 6 часов.
По данным телеграм-канала Mash, самолет Москва — Новосибирск, который не может вылететь из Домодедово, застрял в сугробе, сдвинуть его не может даже буксир. При этом одному из пассажиров стало плохо, на взлетную полосу приехала бригада скорой помощи.
Вчера, самолет из Пхукета в Новосибирск вернули в аэропорт Таиланда спустя несколько кругов после взлета.