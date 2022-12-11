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Тема дняСамолеты из МСК в НСК задерживаются на 6 часов
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Несколько самолетов из Москвы в Новосибирск задерживаются на 6 часов — почему

Как сообщают СМИ, один из самолетов застрял в сугробе

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Несколько самолетов из Москвы в Новосибирск задерживаются из-за погодных условий. Информацию НГС подтвердили в пресс-службе аэропорта Толмачево.

По данным онлайн-табло, в Новосибирск из Москвы не могут прилететь три самолета авиакомпаний «Белавиа», S7 Airlines и «Эмирейтс». Прибытие рейсов задерживается на 6 часов.

Несколько самолетов не могут прилететь в Новосибирск из-за снегопада в Москве

Несколько самолетов не могут прилететь в Новосибирск из-за снегопада в Москве

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По данным телеграм-канала Mash, самолет Москва — Новосибирск, который не может вылететь из Домодедово, застрял в сугробе, сдвинуть его не может даже буксир. При этом одному из пассажиров стало плохо, на взлетную полосу приехала бригада скорой помощи.

Вчера, самолет из Пхукета в Новосибирск вернули в аэропорт Таиланда спустя несколько кругов после взлета.

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