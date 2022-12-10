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Покружил и назад приземлился: самолет из Пхукета в Новосибирск вернули в аэропорт Таиланда — он задерживается на сутки

Задерживают рейс и в Таиланд

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Пассажирам придется ждать отправки и в Новосибирск, и из Новосибирска

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Самолет из Пхукета в Новосибирск вернули в аэропорт Таиланда спустя несколько кругов после взлета. О том, что самолет приземлился назад, в редакцию сообщили читатели.

Они заметили круги на Flightradar24.

Самолет покружил и сел назад

Самолет покружил и сел назад

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Сейчас на онлайн-табло аэропорта Толмачево говорится, что рейс ZF3750 из Пхукета ожидается только завтра — 11 декабря в 06:10. Хотя по расписанию он должен был прилететь сегодня, 10 декабря, в 09:25.

Самолет ожидают теперь только завтра

Самолет ожидают теперь только завтра

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Рейс из Новосибирска в Пхукет также задерживают, согласно онлайн-табло аэропорта Толмачево — на 10 часов. По расписанию он должен был вылететь 10 декабря в 02:50, сейчас расчетное время вылета 13:00.

— Задержка из-за неприбытия самолета. Резервный борт прибывает, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе аэропорта Толмачево.

Борт должен вылететь теперь сегодня в обед

Борт должен вылететь теперь сегодня в обед

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Редакция НГС обратилась за комментариями в Azur Air.

Вылет самолета из Новосибирска на остров Пхукет в Таиланде задержали почти на сутки и на прошлой неделе.

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