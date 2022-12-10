Покружил и назад приземлился: самолет из Пхукета в Новосибирск вернули в аэропорт Таиланда — он задерживается на сутки

Самолет из Пхукета в Новосибирск вернули в аэропорт Таиланда спустя несколько кругов после взлета. О том, что самолет приземлился назад, в редакцию сообщили читатели.
Они заметили круги на Flightradar24.
Сейчас на онлайн-табло аэропорта Толмачево говорится, что рейс
Рейс из Новосибирска в Пхукет также задерживают, согласно онлайн-табло аэропорта Толмачево — на 10 часов. По расписанию он должен был вылететь 10 декабря в 02:50, сейчас расчетное время вылета 13:00.
— Задержка из-за неприбытия самолета. Резервный борт прибывает, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе аэропорта Толмачево.
Редакция НГС обратилась за комментариями в Azur Air.
Вылет самолета из Новосибирска на остров Пхукет в Таиланде задержали почти на сутки и на прошлой неделе.