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«Сломал головой стойку»: мужчины в камуфляжной форме разгромили салон оптики — видео инцидента

По предварительным данным, они находились в состоянии опьянения

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У мужчин при себе был алкоголь

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23 декабря в Новосибирске двое мужчин в одежде камуфляжной расцветки устроили погром в салоне оптики на проспекте Маркса. Один из них сломал детский стул и стойку с очками.

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Видео: читатель НГС

Инцидент произошел 23 декабря между 16:00 и 16:30.

— Двое мужчин попросили пакет для алкоголя, который несли в руках. Вынесли им пакет. Они предложили им помочь. Помогли им сложить алкоголь. В этот момент мужчина упал на детский стул, сломал головой стойку для очков. Предложили им оплатить, они отказались. Начали хамить, материться. Закрыли салон, вызвали полицию. Приехали сотрудники, увезли их, — сообщил НГС работник салона.

Очки, которые были на стойке, не разбились. По словам сотрудника оптики, мужчины уже компенсировали нанесенный ущерб.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области не смогли подтвердить информацию о происшествии.

21 декабря в Калининском районе двое неизвестных напали на курьера «СберМаркета». Конфликт попал на видео.

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