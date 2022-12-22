«На крики о помощи мало кто отреагировал»: в Новосибирске напали на курьера «СберМаркета» — видео

В Новосибирске двое неизвестных напали на сотрудника «СберМаркета». Как сообщается в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел 21 декабря в 20:40 в микрорайоне Родники вблизи дома
НГС связался с очевидцами происшествия. Как рассказала корреспонденту издания местная жительница Кристина, неизвестные напали на курьера «СберМаркета», ее знакомого. Молодой человек возвращался домой после работы на машине и ехал во дворах по проезжей части, на обочине которой шли двое мужчин. По словам Кристины, мужчины были в состоянии опьянения.
— Он притормозил около них и ехал медленно, один пнул машину. Парень остановился, начал спрашивать зачем, вышел посмотреть, что с машиной, — рассказала НГС Кристина. — Тот, что пнул, начал драку, курьер убегал. Потом началась драка. Парень начал убегать и бегать вокруг машины.
По словам девушки, на крики очевидцы вызвали полицию. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, однако задержать неизвестных не удалось. В результате происшествия мужчины сломали боковые зеркала и дверь автомобиля.
Другая местная жительница подтвердила корреспонденту НГС информацию о конфликте.
— Парень с доставки бегал, кричал: «Помогите, они мне машину разбили». Пытался их вернуть, — сообщила НГС местная жительница. — Их было двое, они еще порывались подраться, один падал постоянно, второй его тащил в сторону улицы Мясниковой.
Сибирячка уточнила, что неизвестные ушли с места происшествия примерно в 22:00. Местная жительница не видела весь конфликт между сторонами, в связи с чем застала только словесную перепалку.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что уточняют информацию. Издание также направило запрос в пресс-службу «СберМаркета».
В середине декабря посетительница бара «Руки Вверх!» в Новосибирске заявила, что ее избили в заведении без видимых на то причин. Подробнее о происшествии — в материале НГС.