«На крики о помощи мало кто отреагировал»: в Новосибирске напали на курьера «СберМаркета» — видео

— Он притормозил около них и ехал медленно, один пнул машину. Парень остановился, начал спрашивать зачем, вышел посмотреть, что с машиной, — рассказала НГС Кристина. — Тот, что пнул, начал драку, курьер убегал. Потом началась драка. Парень начал убегать и бегать вокруг машины.



По словам девушки, на крики очевидцы вызвали полицию. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, однако задержать неизвестных не удалось. В результате происшествия мужчины сломали боковые зеркала и дверь автомобиля.

