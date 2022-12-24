Недавно купил автомобиль: в Новосибирске пропал 35-летний таксист на «Мазде»

В Новосибирске 23 декабря пропал
— Родные заволновались. Мужчина не так давно приобрел автомобиль, подрабатывал в такси, частным извозом. Перестал выходить на связь, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
После пропажи автомобиль видели только однажды, недалеко от места проживания Фаруха. После этого он не появлялся на камерах. Информации дальнейшей о передвижении нет.
— Ранее мужчина не пропадал. Характеризуется очень положительно. Поэтому очень сильно все волнуются, — добавила Алеся Яблонских.
Приметы Фаруха: рост 160 сантиметров, плотное телосложение. Карие глаза, волосы черные, есть залысины. Был одет в куртку красного цвета с черными ромбами, темно-синие джинсы, розовый свитер, черные туфли. Мужчина уехал на автомобиле «Мазда 6» серого цвета.
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Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске пропал