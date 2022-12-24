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Недавно купил автомобиль: в Новосибирске пропал 35-летний таксист на «Мазде»

Мужчина занимался частным извозом

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Раньше мужчина не пропадал

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В Новосибирске 23 декабря пропал 35-летний Фарух Хамракулов. Известно, что мужчина занимался частным извозом.

— Родные заволновались. Мужчина не так давно приобрел автомобиль, подрабатывал в такси, частным извозом. Перестал выходить на связь, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

После пропажи автомобиль видели только однажды, недалеко от места проживания Фаруха. После этого он не появлялся на камерах. Информации дальнейшей о передвижении нет.

— Ранее мужчина не пропадал. Характеризуется очень положительно. Поэтому очень сильно все волнуются, — добавила Алеся Яблонских.

Приметы Фаруха: рост 160 сантиметров, плотное телосложение. Карие глаза, волосы черные, есть залысины. Был одет в куртку красного цвета с черными ромбами, темно-синие джинсы, розовый свитер, черные туфли. Мужчина уехал на автомобиле «Мазда 6» серого цвета.

Если вам известно о местонахождении пропавшего, то сообщите об этом по телефонам: 112 или 8 800 700-54-52.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске пропал 67-летний мужчина. Он дезориентирован, также у пропавшего есть серьезные проблемы со здоровьем.

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