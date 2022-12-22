«Ведет себя как маленький ребенок»: в Новосибирске объявили сбор на поиск пропавшего мужчины

— Мужчина был вместе с родными, оставили на несколько минут на улице, ушел в неизвестном направлении. Ранее не уходил, не пропадал. Он не поймет, что пропал, что необходимо обратиться за помощью. Возможно, будет просто идти в каком-то направлении, без понимания, куда он идет, — отметила руководитель отряда. — Дезориентированный человек, который ведет себя как маленький ребенок, находится в ситуации крайней опасности.