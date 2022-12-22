«Ведет себя как маленький ребенок»: в Новосибирске объявили сбор на поиск пропавшего мужчины

В Советском районе Новосибирска пропал
Как объяснила руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, у Ивана Барона серьезные проблемы со здоровьем, он полностью дезориентирован, речь не сохранена на данный момент.
— Мужчина был вместе с родными, оставили на несколько минут на улице, ушел в неизвестном направлении. Ранее не уходил, не пропадал. Он не поймет, что пропал, что необходимо обратиться за помощью. Возможно, будет просто идти в каком-то направлении, без понимания, куда он идет, — отметила руководитель отряда. — Дезориентированный человек, который ведет себя как маленький ребенок, находится в ситуации крайней опасности.
Также Алеся Яблонских отметила, что спрогнозировать, сколько человек придет на срочные поиски, невозможно.
Рост Ивана — 176 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы, светло-зеленые глаза. Мужчина одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные штаны-комбинезон, черные ботинки, темно-синюю вязаную шапку и серые рукавицы.
Недавно под Новосибирском на станции Мочище пропал