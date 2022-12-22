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«Ведет себя как маленький ребенок»: в Новосибирске объявили сбор на поиск пропавшего мужчины

Поисковый отряд объявил срочный сбор на поиск

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Мужчина дезориентирован

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В Советском районе Новосибирска пропал 67-летний мужчина — он ушел в неизвестном направлении, когда родные оставили мужчину одного на улице. Раньше мужчина не пропадал, поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил срочный сбор на поиск.

Как объяснила руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, у Ивана Барона серьезные проблемы со здоровьем, он полностью дезориентирован, речь не сохранена на данный момент.

— Мужчина был вместе с родными, оставили на несколько минут на улице, ушел в неизвестном направлении. Ранее не уходил, не пропадал. Он не поймет, что пропал, что необходимо обратиться за помощью. Возможно, будет просто идти в каком-то направлении, без понимания, куда он идет, — отметила руководитель отряда. — Дезориентированный человек, который ведет себя как маленький ребенок, находится в ситуации крайней опасности.

Также Алеся Яблонских отметила, что спрогнозировать, сколько человек придет на срочные поиски, невозможно.

Рост Ивана — 176 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы, светло-зеленые глаза. Мужчина одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные штаны-комбинезон, черные ботинки, темно-синюю вязаную шапку и серые рукавицы.

Недавно под Новосибирском на станции Мочище пропал 43-летний Сергей Семенов. Местонахождение мужчины неизвестно с 7 декабря.

Обновлено. Мужчина найден, жив.

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