Микрорайон «Дивногорский» остался без тепла в -31 градус — проблему устраняли 12 часов

Дома в микрорайоне «Дивногорский» в Ленинском районе Новосибирска остались без тепла из-за повреждения газопровода. Об этом рассказали читатели НГС. Батареи начали остывать в 23:00
— Предварительно газопровод пробит в районе Новомарусино при прокладке линии связи, — рассказала читательница НГС Елена.
На ликвидацию аварии ушла ночь, на месте работали газовики, аварийные службы и представители УК, по словам представителей управляющей компании «Дивногорский», спустя 12 часов отопление в микрорайоне вновь запустили.
— Теплоснабжение микрорайона полностью восстановлено, котельная работает в штатном режиме, — прокомментировал ситуацию директор УК Антон Макаров. — Мы приняли меры, чтобы трубы не перемерзли. Циркуляция водоснабжения не останавливалась, что позволило избежать разморозки труб.
По данным сервиса «Контур.Фокус», основным видом деятельности ООО «УК "Дивногорский"» является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Учредители компании — Константин Сотов (также является единственным учредителем и директором ООО «Специализированный застройщик "Дивногорский"») и Валерий Логинов, внесшие в уставной капитал УК. Помимо этого Сотов и Логинов совместно являются учредителями еще двух компаний. Чистый убыток ООО «УК "Дивногорский"» по состоянию на конец 2021 года составил
Ранее НГС писал о том, как спустя неделю после прорыва теплотрассы живет микрорайон «Башня». Попытки заново запустить там отопление предпринимались несколько раз, но жильцы заявили о холоде в квартирах и ледяных сталагмитах в подвалах.