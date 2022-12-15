Микрорайон «Дивногорский» остался без тепла в -31 градус — проблему устраняли 12 часов

По данным сервиса «Контур.Фокус», основным видом деятельности ООО «УК "Дивногорский"» является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Учредители компании — Константин Сотов (также является единственным учредителем и директором ООО «Специализированный застройщик "Дивногорский"») и Валерий Логинов, внесшие в уставной капитал УК. Помимо этого Сотов и Логинов совместно являются учредителями еще двух компаний. Чистый убыток ООО «УК "Дивногорский"» по состоянию на конец 2021 года составил 3,7 миллиона рублей.