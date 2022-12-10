СЕЙЧАС -18°С
Пробки 4/10
usd 62.38
eur 65.84
Тема дняВзрыв в гаражах
Все новости
Все новости
Врыв в гаражах

Источник: при взрыве газа в гаражах, предварительно, погиб человек в Новосибирске

Спасатели пока продолжают разбирать завалы

3 151

Повреждения получили 10 строений, четыре из них полностью уничтожены

Поделиться

При взрыве газа в гаражах погиб, по предварительным данным, минимум один человек — об этом корреспонденту НГС сообщил источник. Также такую информацию распространяют владельцы других гаражей.

ЧП произошло сегодня, 10 декабря, утром. Повреждения получили 10 строений, четыре из них полностью уничтожены. Момент взрыва попал на видео.

На месте сейчас продолжается разбор завалов. Там же, помимо спасателей, находится полиция, медики и следователи СУ СК РФ по Новосибирской области.

Мы рассказываем о ЧП в режиме онлайн.

По теме

МЧСВзрывВзрыв газаВзрыв гаража
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter