Источник: при взрыве газа в гаражах, предварительно, погиб человек в Новосибирске

При взрыве газа в гаражах погиб, по предварительным данным, минимум один человек — об этом корреспонденту НГС сообщил источник. Также такую информацию распространяют владельцы других гаражей.
ЧП произошло сегодня, 10 декабря, утром. Повреждения получили 10 строений, четыре из них полностью уничтожены. Момент взрыва попал на видео.
На месте сейчас продолжается разбор завалов. Там же, помимо спасателей, находится полиция, медики и следователи СУ СК РФ по Новосибирской области.
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