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«Повреждено десять, три обрушены»: онлайн собираем всё о взрыве гаражей в Новосибирске

На месте работают спасатели

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В Новосибирске взрыв произошел в капитальных гаражах на улице Мира, 60/2. Как сообщают очевидцы, повреждения получили не менее 5 гаражей.

Собираем всё, что известно о ЧП, в режиме онлайн.

Александра Бруня

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Для разбора завалов на место происшествия пригнали кран.

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Александра Бруня

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Что известно о ЧП на данный момент:

  • газ взорвался в гаражном кооперативе на улице Мира, 60/2;
  • взрыв произошел 10 декабря в 10:53;
  • повреждено 10 гаражей, три полностью обрушены;
  • в разборе завалов задействованы 40 человек, 12 единиц техники;
  • пострадавших людей нет.

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Александра Бруня

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Вы были очевидцем этого ЧП?

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Александра Бруня

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В настоящее время продолжается разбор завалов. Всего задействованы 40 человек, 12 единиц техники.

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Александра Бруня

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Прокуратура Новосибирской области организовала проверку.

— Прокурор Кировского района незамедлительно выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и оперативных служб. Прокуратура проверит соблюдение законодательства при эксплуатации газового оборудования. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

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Александра Бруня

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Еще немного фото от ГУ МЧС по Новосибирской области.

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Александра Бруня

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— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что в одном из капитальных кирпичных гаражей гаражного кооператива произошла разгерметизация газового баллона. Горения на месте не происходило, — добавили в ведомстве. — В гаражах находились четыре единицы техники. Площадь обрушений уточняется.

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Александра Бруня

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Информация о происшествии поступила 10 декабря в 10:53.

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Александра Бруня

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МЧС по Новосибирской области назвало причину ЧП в гаражах на улице Мира — произошла разгерметизация газового баллона.

— Обрушились конструкции нескольких капитальных гаражей. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. По оперативной информации, всего повреждено десять гаражей, из них три полностью обрушены, у трех повреждены стены, у четырех повреждены ворота.

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Александра Бруня

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Первые фото с места от ГУ МЧС по Новосибирской области.

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Александра Бруня

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На видео попал момент взрыва.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

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Александра Бруня

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— Я собственник гаража в соседнем кооперативе, который находится в 200 метрах от происшествия. Работают специалисты. МЧС и полиция, — написал читатель НГС.

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