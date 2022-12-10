«Повреждено десять, три обрушены»: онлайн собираем всё о взрыве гаражей в Новосибирске

Для разбора завалов на место происшествия пригнали кран.
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Что известно о ЧП на данный момент:
- газ взорвался в гаражном кооперативе на улице Мира, 60/2;
- взрыв произошел 10 декабря в 10:53;
- повреждено 10 гаражей, три полностью обрушены;
- в разборе завалов задействованы 40 человек, 12 единиц техники;
- пострадавших людей нет.
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Вы были очевидцем этого ЧП?
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В настоящее время продолжается разбор завалов. Всего задействованы 40 человек, 12 единиц техники.
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Прокуратура Новосибирской области организовала проверку.
— Прокурор Кировского района незамедлительно выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и оперативных служб. Прокуратура проверит соблюдение законодательства при эксплуатации газового оборудования. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
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Еще немного фото от ГУ МЧС по Новосибирской области.
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— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что в одном из капитальных кирпичных гаражей гаражного кооператива произошла разгерметизация газового баллона. Горения на месте не происходило, — добавили в ведомстве. — В гаражах находились четыре единицы техники. Площадь обрушений уточняется.
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Информация о происшествии поступила 10 декабря в 10:53.
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МЧС по Новосибирской области назвало причину ЧП в гаражах на улице Мира — произошла разгерметизация газового баллона.
— Обрушились конструкции нескольких капитальных гаражей. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. По оперативной информации, всего повреждено десять гаражей, из них три полностью обрушены, у трех повреждены стены, у четырех повреждены ворота.
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Первые фото с места от ГУ МЧС по Новосибирской области.
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На видео попал момент взрыва.
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— Я собственник гаража в соседнем кооперативе, который находится в 200 метрах от происшествия. Работают специалисты. МЧС и полиция, — написал читатель НГС.
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