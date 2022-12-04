В сети появилось видео, на котором подростки избивают мужчину, — полиция проверяет информацию

— Заявлений и сообщений по данному факту от граждан, а также информации об обращениях из медицинских учреждений в полицию не поступало. Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили НГС в пресс-службе регионального МВД.