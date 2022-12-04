В сети появилось видео, на котором подростки избивают мужчину, — полиция проверяет информацию

В Новосибирске полиция начала проверку информации о нападении подростков на прохожего у ТРК «Роял Парк». Информация о том, что толпа подростков избила мужчину рядом с торгово-развлекательным комплексом появилась в сети.
— Заявлений и сообщений по данному факту от граждан, а также информации об обращениях из медицинских учреждений в полицию не поступало. Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили НГС в пресс-службе регионального МВД.
Как написали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», вечером 2 декабря перед торгово-развлекательным комплексом «Роял Парк» несколько подростков напали на мужчину. Драку на камеру сняли прохожие. На ролике видно, как трое парней в черной одежде и балаклавах избивают мужчину.
— Без причины, видимо решили самоутвердиться, напав на пьяного безобидного мужика. Мужчина местный, не буйный. До него часто школьники докапываются. Выходил охранник ТЦ, но против толпы решил не идти. В итоге подошла женщина и разогнала подростков, — написал автор поста.
Ранее полиция объявила в розыск мужчину, который напал на прохожего на автобусной остановке на Шлюзе.