«Хотели посмотреть как взрываются батарейки»: полиция нашла детей, которые разбили голову прохожей в Кольцово

— Одному из мальчишек 11, другому 14 лет, учащиеся школы «Технополис». Они говорят, что сбрасывали с 13 этажа батарейки и проверяли, как они разбиваются. Также уверяют, что не собирались кидать батарейки в людей. Но маме в это слабо верится, потому что они кинули очередную батарейку именно тогда, когда она вышла из подъезда, не дождавшись, что она отойдет на достаточно безопасное расстояние, — поделилась Юлия.