«Хотели посмотреть как взрываются батарейки»: полиция нашла детей, которые разбили голову прохожей в Кольцово

Полиция нашла мальчиков, которые кинули их окна на проходящую под окнами дома женщину в Кольцово тяжелый предмет и разбили ей голову. Как рассказывает в группе «Подслушано Кольцово» дочь пострадавшей Юлия, двух подростков удалось поймать с помощью камер наблюдения. Корреспондент НГС связался с девушкой, она подтвердила всю информацию из поста.
— Одному из мальчишек 11, другому 14 лет, учащиеся школы «Технополис». Они говорят, что сбрасывали с 13 этажа батарейки и проверяли, как они разбиваются. Также уверяют, что не собирались кидать батарейки в людей. Но маме в это слабо верится, потому что они кинули очередную батарейку именно тогда, когда она вышла из подъезда, не дождавшись, что она отойдет на достаточно безопасное расстояние, — поделилась Юлия.
Как уточнила дочь, пострадавшая отказалась писать заявление на школьников.
Директор лицея «Технополис» Константин Бацулин рассказал корреспонденту НГС, что в это время у детей были каникулы.
— Это действительно два наших обучающихся 8 и 5 класса. Баловались, бросали батарейки и хотели посмотреть как они взрываются, лопаются. Узнали по видео. Сразу начали работать с инспектором по делам несовершеннолетних, с нашим социальным педагогом, с нашим заместителем по воспитательной работе и родителями, — рассказал Константин Бацулин.
Директор уточнил, что мальчиков поставили на учет в ПДН и на внутришкольный учет. За ними будут наблюдать.
— Мальчики раскаиваются. Особенно младший пятиклассник. Он все признал, рассказал, как было. Старшему скоро будет 14. Он понимает, что ответственность за особо тяжкие наступает с 14 лет. Но это происшествие может быть средней тяжести. Мы хорошо преподаем право и понятно, что он это понимает и признает. Первая реакция старшего, конечно, начал юлить, но потом одумался. Потерпевшая пожалела ребят и отозвала своё заявление, сказала, чтобы они поняли урок и больше так не делали, — сообщил директор лицея.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу МВД. На момент публикации комментарий в ведомстве предоставить не смогли.
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