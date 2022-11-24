«Крикнул наверх: «Бросай!»»: жительнице Кольцово разбили голову при выходе из подъезда

Вечером 23 ноября в наукограде Кольцово Новосибирской области местную жительницу Светлану увезли на скорой помощи после того, как та вышла из дома. Как сообщили родственники сибирячки в социальных сетях, неизвестные сбросили с балкона на голову женщине тяжелый предмет, разбив голову.

Сообщение об этом опубликовано в группе «Подслушано Кольцово (Новосибирск)» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел на Никольском проспекте, 11 в 20:00.

