«Крикнул наверх: «Бросай!»»: жительнице Кольцово разбили голову при выходе из подъезда

Вечером 23 ноября в наукограде Кольцово Новосибирской области местную жительницу Светлану увезли на скорой помощи после того, как та вышла из дома. Как сообщили родственники сибирячки в социальных сетях, неизвестные сбросили с балкона на голову женщине тяжелый предмет, разбив голову.
Сообщение об этом опубликовано в группе «Подслушано Кольцово (Новосибирск)» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел на Никольском проспекте, 11 в 20:00.
НГС связался с дочерью пострадавшей Юлией. По словам девушки, о происшествии она узнала от самой Светланы.
— Позвонила в 20:30 и сказала, что едет в скорую, потому что на нее упало что-то тяжелое и разбило голову, — рассказала НГС Юлия. — Она вышла за молоком из подъезда и увидела парня лет
По словам девушки, после удара женщина села на ближайшую лавочку, взялась за голову и почувствовала, что вся рука в крови. Сибирячка зашла в подъезд дома, где консьерж вызвала скорую помощь.
— Ее увезли в скорую помощь, наложили швы, потому что была рассечена кожа на голове, пробита шапка. Сотрясения не было, как и переломов, но крови очень много. Дома она оказалась около 10 вечера. Я приехала к ней в скорую, дождалась, а в 10 к нам пришел полицейский, — сказала Юлия.
Юлия уточнила, что ее мать не видела, с какого балкона неизвестные сбросили тяжелый предмет. После происшествия консьерж дома передала данные об инциденте в управляющую компанию.
Специалисты посмотрели записи с камер видеонаблюдения и сообщили родственникам, что на кадрах видно лица нарушителей. Видео передали в полицию. Документы с результатами осмотра в скорой помощи девушка не смогла передать редакции НГС — их отдали хирургу.
— Сейчас у нее болит то место, по которому прилетело. Ночью плохо спала. На работу не пошла, оформила больничный. Мы искали предмет, который упал на голову, но не нашли. Видимо, нарушители все забрали, — сказала девушка.
Как сообщила НГС Юлия, на следующий день она с мамой ходила к участковому, к которому должно поступить обращение по ситуации. Последний пообещал постараться установить личности нарушителей. Заявление в полицию по факту произошедшего женщина не подавала.
— Заявление в полицию в итоге мама решила не писать, пожалела. Если несовершеннолетние, то чтобы не доводить до суда. Но очень хочет, чтобы им сделали как минимум внушение, чтобы прекратили заниматься такими вещами, — сказала Юлия. — Мама дала показания о том, что случилось, заявление в подвешенном состоянии. Если все же совершеннолетние, то напишет. Если нет, то нет.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
— 23 ноября в 20:30 в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения об обратившейся гражданке с травмой головы. Участковый уполномоченный незамедлительно связался с женщиной для установления обстоятельств, через некоторое время она проследовала в отдел полиции для написания заявления, — сообщили в пресс-службе ведомства. — В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к произошедшему.
Отметим, в начале ноября в ЖК «Европейский берег» в Новосибирске двое неизвестных напали на местного жителя. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.