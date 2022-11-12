Дело о краже завели после нападения неизвестных на жителя «Европейского берега» — ему разбили голову и выбили зубы

Уголовное дело о краже возбудили полицейские после того, как в ЖК «Европейский берег» двое неизвестных напали на жителя микрорайона Игоря Денисова. Инцидент произошел на Владимира Заровного, 24 вечером 9 ноября и попал на камеры.

На коротком ролике видно, как двое мужчин тащат третьего, который не двигается. У пострадавшего врачи зафиксировали множественные переломы черепа, контузию 3-й степени, переломы, рваные раны, были выбиты зубы (копии медицинских документов есть в распоряжении редакции).

