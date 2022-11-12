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Дело о краже завели после нападения неизвестных на жителя «Европейского берега» — ему разбили голову и выбили зубы

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения

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Пострадавший получил серьезные травмы

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Уголовное дело о краже возбудили полицейские после того, как в ЖК «Европейский берег» двое неизвестных напали на жителя микрорайона Игоря Денисова. Инцидент произошел на Владимира Заровного, 24 вечером 9 ноября и попал на камеры.

На коротком ролике видно, как двое мужчин тащат третьего, который не двигается. У пострадавшего врачи зафиксировали множественные переломы черепа, контузию 3-й степени, переломы, рваные раны, были выбиты зубы (копии медицинских документов есть в распоряжении редакции).

Сегодня в полиции сообщили, что заведено уголовное дело.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению противозаконных действий, устанавливаются, — объяснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В сентябре на ОбьГЭСе толпа подростков избила инвалида — у мужчины диагностировали перелом ноги.

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