Дело о краже завели после нападения неизвестных на жителя «Европейского берега» — ему разбили голову и выбили зубы
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения
Уголовное дело о краже возбудили полицейские после того, как в ЖК «Европейский берег» двое неизвестных напали на жителя микрорайона Игоря Денисова. Инцидент произошел на Владимира
На коротком ролике видно, как двое мужчин тащат третьего, который не двигается. У пострадавшего врачи зафиксировали множественные переломы черепа, контузию
Сегодня в полиции сообщили, что заведено уголовное дело.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
В сентябре на ОбьГЭСе толпа подростков избила инвалида — у мужчины диагностировали перелом ноги.