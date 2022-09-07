«Просто обидно, за что?» Неизвестные избили инвалида на ОбьГЭСе — полиция начала проверку
Сейчас у Ивана перелом ноги
В понедельник, 5 сентября, на ОбьГЭСе несколько человек избили
Пост об инциденте появился в сообществе «На ОбьГЭСе» во «ВКонтакте». Автор поста рассказала, что 5 сентября примерно в 17:30 на развилке улиц Печатникова и Бердышева на Ивана напали.
— Группа подростков столкнули его с велосипеда, запинали толпой, сломали ногу, — указано в сообщении.
Автор поста Анастасия Мурадова — знакомая семьи Ивана. Она рассказала НГС, что в момент избиения вокруг не было людей, поэтому сейчас она ищет свидетелей.
— Иван — очень безобидный и добрый человек. При таком диагнозе он не может выявлять причинно-следственные связи. Он понимал, что нога болит, но не понимал, что она сломала, — описала ситуацию Анастасия.
Драку увидела прохожая и пригрозила нападавшим полицией. После этого Ивана заметил незнакомый мужчина и помог ему добраться до дома, к маме. По словам девушки, местные жители подозревают в нападении группу подростков, которые каждый собираются в том месте.
— Очень хочется, чтобы этих ребят нашли и наказали. У меня тоже особенный ребенок, и мы учим таких детей коммуникации, чтобы они могли ходить хотя бы в магазин, — поделилась Анастасия.
Мама пострадавшего Ивана Татьяна подтвердила НГС, что вечером сына ей привел домой незнакомый мужчина:
— Не знаю, как он его вел, но спасибо ему огромное. Я была в ступоре, даже не успела у него спросить данные, — вспоминает женщина.
Иван сразу пожаловался на боль в ноге, Татьяна вызвала скорую помощь. На скорой их увезли в ЦКБ на Пирогова, там сделали рентген и диагностировали перелом ноги (копия справки есть в распоряжении редакции). Из больницы об избиении сообщили в полицию.
— Они мне предложили: «будете писать заявление?». Я спросила, есть ли смысл. Он [полицейский] говорит, травма небольшая, там нет ни камер, ничего, навряд ли конечно, найдут, — объяснила Татьяна, — И Ваня же объяснить толком не может, я-то его понимаю. Спрашиваю: «Это молодые, маленькие?». Он говорит: «Нет, взрослые». Вот так он только объясняет. Но я знаю точно, что он никогда никого не обидит.
Тем не менее, полиция начала проверку по факту сообщения из больницы
— В настоящее время сотрудниками полиции обстоятельства произошедшего устанавливаются, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Там затруднились объяснить, почему полицейский посоветовал Татьяне не писать заявление.
Сейчас Ивану наложили гипс, какое-то время он не сможет выходить из дома.
— Он всего боится, его никто никогда не обижал. Он боится даже повышенных тонов. Там страх можно было даже у него на лице прочитать. Тем не менее они его пинали, — говорит мать Ивана Татьяна, — Когда нам диагноз поставили, говорили, что он вообще не будет дееспособным, будет как овощ. Но он пошел, сел, он сам себя обслуживает. Кто с ним общается — его понимают, но заторможенность явная есть, хоть ему и 36, он как ребенок. Просто обидно, за что?
В мае в Бердске толпа подростков избила 13-летнего мальчика. Ему сломали руку и ударили по лицу.