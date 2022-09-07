«Просто обидно, за что?» Неизвестные избили инвалида на ОбьГЭСе — полиция начала проверку

В понедельник, 5 сентября, на ОбьГЭСе несколько человек избили 36-летнего Ивана Ковалева. У мужчины 2-я группа инвалидности, по словам близких, он безобидный и доброжелательный и не мог спровоцировать драку.

Пост об инциденте появился в сообществе «На ОбьГЭСе» во «ВКонтакте». Автор поста рассказала, что 5 сентября примерно в 17:30 на развилке улиц Печатникова и Бердышева на Ивана напали.

— Группа подростков столкнули его с велосипеда, запинали толпой, сломали ногу, — указано в сообщении.