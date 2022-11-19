Власти назвали предварительные причины взрыва в пятиэтажке на Сахалине

Власти Сахалинской области назвали предварительные причины взрыва в пятиэтажке на Сахалине, который произошёл сегодня утром, 19 ноября — об этом сообщают РИА Новости. Причинами ЧП стали неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.
По данным экстренных служб, из-под завалов извлекли тела четырёх погибших, пострадали девять человек. Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что среди погибших есть двое детей. Взрыв произошёл в пятиэтажном доме в посёлке Тымовском. Для жителей дома организован пункт временного размещения, в посёлок вылетел вертолёт Ми-8 санавиации.
СУ СК по Сахалинской области возбудил уголовное дело по факту происшествия: о причинении смерти по неосторожности и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности. Мы следим за происходящим в онлайн-трансляции.