Две фуры столкнулись на трассе в НСО: образовалась многокилометровая пробка из грузовиков — видео затора
Очевидцы сообщают о перекрытии двух полос
На трассе Омск — Новосибирск произошло ДТП с участием как минимум двух фур, сообщили в редакцию читатели НГС. Движение сейчас по полосам перекрыто в районе Каргата.
— Не знаю, сколько люди здесь стоят. Как с заправки выехали, так и конца края нет. Бедные люди, — сняла затор читательница НГС.
По разным оценкам очевидцев, пробка растянулась на 5–8 километров.
В группе «АСТ-54» сообщается, что в ДТП могут быть пострадавшие.
Смертельное ДТП произошло под Новосибирском — Toyota Land Cruiser вылетела на встречку и врезалась в грузовик. Авария произошла сегодня, 12 ноября, около 08:50.