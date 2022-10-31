СМИ сообщили о госпитализации экс-чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова

Помощница Анатолия Карпова Дина Альтенталлер не подтвердила 360tv информацию о его госпитализации. В Федерации шахмат России опровергли РИА Новости сообщения о том, что Карпов был избит, помощник депутата Альберт Степанян в комментарии ТАСС сказал, что с гроссмейстером всё в порядке и травм у него нет. Однако позже РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщило, что он госпитализирован в нейрореанимацию института Склифосовского с черепно-мозговой травмой и переломом шейки бедра — предварительно, в результате падения.