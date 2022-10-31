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СМИ сообщили о госпитализации экс-чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова

Данные о произошедшем с гроссмейстером весьма противоречивы

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Этот снимок Анатолия Карпова сделан в сентябре, когда он принял участие в первой Народной премии 74.RU

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В Москве госпитализировали экс-чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы от «Единой России», члена комитета Госдумы по международным делам Анатолия Карпова. Как сообщил в своем Telegram-канале председатель Общероссийского движения предпринимателей, бизнесмен Андрей Ковалев, на гроссмейстера напали около Госдумы, сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации.

— Анатолий Карпов введен в искусственную кому. Молимся о здравии. Такой хороший человек. Надеюсь, негодяй будет найден, — написал Ковалев.

Как сообщает телеграм-канал 112, Анатолия Карпова обнаружили без сознания около здания Госдумы в минувшую субботу.

— Врачи диагностировали у Карпова закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение.

По информации телеграм-канала Baza, Анатолий Карпов получил тяжелые травмы и попал в реанимацию после того, как сам неудачно упал на улице.

— Не могу разглашать информацию, потому что это может делать только семья, — сказала в телефонном разговоре с корреспондентом 74.RU агент Анатолия Карпова Оксана Жак. — А тот, кто написал про реанимацию и черепно-мозговую травму, преувеличил многое, плюс еще всего не знает.

Помощница Анатолия Карпова Дина Альтенталлер не подтвердила 360tv информацию о его госпитализации. В Федерации шахмат России опровергли РИА Новости сообщения о том, что Карпов был избит, помощник депутата Альберт Степанян в комментарии ТАСС сказал, что с гроссмейстером всё в порядке и травм у него нет. Однако позже РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщило, что он госпитализирован в нейрореанимацию института Склифосовского с черепно-мозговой травмой и переломом шейки бедра — предварительно, в результате падения.

Травмы Карпова также подтвердила Mash его дочь Софья, однако и она говорит, что нападения не было — бытовая травма. Сейчас депутат находится в состоянии искусственной комы.

Анатолий КарповГосдума РФГроссмейстерТравмы
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