Водитель BMW X5 устроил стрельбу на проспекте Маркса после замечания от «СтопХама»

— Он вышел из машины, начал выражаться нецензурной бранью, мол, кто вы такие, я всё равно заеду, я всегда здесь парковался. Мы указываем ему на нарушение ПДД, он не реагирует. Мы говорим, что тогда наклеим наклейку в виде письменной претензии, раз вы не понимаете претензию устную. Только подходим к автомобилю, он начинает толкаться, — рассказал НГС руководитель рейдов «СтопХам [Новосибирск]» Григорий Русиков.

