Водитель
BMW X5 устроил стрельбу на проспекте Маркса после замечания от «СтопХама»
Полицейские нашли стрелка и изъяли у него оружие
Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах конфликта между активистами новосибирского отделения движения «СтопХам» и водителем
Инцидент произошел 25 октября на проспекте Карла Маркса. Активисты делали замечания автомобилистам, которые парковались на тротуаре, о нарушении правил дорожного движения. Когда аналогичную претензию высказали водителю черного
— Он вышел из машины, начал выражаться нецензурной бранью, мол, кто вы такие, я всё равно заеду, я всегда здесь парковался. Мы указываем ему на нарушение ПДД, он не реагирует. Мы говорим, что тогда наклеим наклейку в виде письменной претензии, раз вы не понимаете претензию устную. Только подходим к автомобилю, он начинает толкаться, — рассказал НГС руководитель рейдов «СтопХам [Новосибирск]» Григорий Русиков.
По его словам, потасовка на время прекратилась. Водитель перепарковал автомобиль, но поставил его вновь не по правилам: в проезде, почти полностью перегородив пешеходную дорожку. Активисты вновь подошли к автомобилисту с замечанием. Тогда мужчина встал в бойцовскую стойку и якобы бросился на оппонентов с кулаками.
— Мы применили перцовый баллон. Он не утихомирился, достал из автомобиля пистолет и выстрелил в нашу сторону. После этого он сел в машину. Долго кому-то звонил, приехали его друзья, посадили его на пассажирское сиденье BMW и увезли, — отметил Русиков.
Когда на место происшествия прибыла полиция, водителя BMW уже не было. Активисты написали заявление. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что личности участников инцидента установлены, их уже опросили.
— В отношении гражданина 1988 года рождения составлен административный протокол по
Сейчас полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего. За стрельбу в неотведенных для этого местах нарушителю грозит наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей, конфискации оружия и лишения права на его ношение до 3 лет.
В 2018 году Мосгорсуд постановил ликвидировать общественную организацию «СтопХам» по иску Минюста РФ. Причина ликвидации — отказ представителей движения публиковать финансовые отчеты о своей деятельности.
Григорий Русиков отметил, что для деятельности под символикой «СтопХам» новосибирцам не нужно основание, поскольку «"СтопХам" — это люди, пешеходы, которым не всё равно». По его словам, ликвидированная организация «была нужна для получения президентских грантов».
В мае 2021 года конфликтный инцидент с представителями «СтопХама» произошел в Санкт-Петербурге: там представителя движения ударила автомобилистка, он ответил тем же.