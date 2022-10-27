«Решили асфальт положить, а потом подрались!»: ночные разборки строителей на Тульской попали на видео
Местные жители стали очевидцами инцидента
В Новосибирске в ночь на 26 октября мигранты устроили разборки с шумной дракой: сначала мужчины укладывали асфальт, но потом что-то пошло не так.
— Вчера в 23:05 мигранты на улице Тульская, 149 решили положить асфальт у себя во дворе, для стихийной стоянки большегрузов в жилом секторе, а потом подрались! Веселились до часу ночи, на два вызова полиции Кировского района полиция решила не являться. Позвонили с вопросом: «А что у Вас там случилось?» — недоволен читатель НГС. — Ладно хоть не взорвали ничего и не поубивали друг друга!
Часть конфликта попала на видео. На нем видно, как мужчины очень эмоционально говорят на повышенных тонах, кричат и матерятся, а некоторые участники толкают друг друга.
Читатель сообщил, что он и его несколько соседей звонили в полицию, но сотрудники так и не приехали на место. Он предоставил в редакцию скриншоты вызовов.
В ГУ МВД по Новосибирской области отрицают, что вызовы поступали.
— В настоящее время информации о поступлении сообщений нет, — ответили в пресс-службе.
В середине октября в Октябрьском районе Новосибирска ночью мужчина начал дебош в ночном баре и представился майором полиции.