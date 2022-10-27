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Тема дняРешили положить асфальт и подрались
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«Решили асфальт положить, а потом подрались!»: ночные разборки строителей на Тульской попали на видео

Местные жители стали очевидцами инцидента

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После разборок мигранты ушли с площадки

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В Новосибирске в ночь на 26 октября мигранты устроили разборки с шумной дракой: сначала мужчины укладывали асфальт, но потом что-то пошло не так.

— Вчера в 23:05 мигранты на улице Тульская, 149 решили положить асфальт у себя во дворе, для стихийной стоянки большегрузов в жилом секторе, а потом подрались! Веселились до часу ночи, на два вызова полиции Кировского района полиция решила не являться. Позвонили с вопросом: «А что у Вас там случилось?» — недоволен читатель НГС. — Ладно хоть не взорвали ничего и не поубивали друг друга!

Часть конфликта попала на видео. На нем видно, как мужчины очень эмоционально говорят на повышенных тонах, кричат и матерятся, а некоторые участники толкают друг друга.

Читатель сообщил, что он и его несколько соседей звонили в полицию, но сотрудники так и не приехали на место. Он предоставил в редакцию скриншоты вызовов.

В ГУ МВД по Новосибирской области отрицают, что вызовы поступали.

— В настоящее время информации о поступлении сообщений нет, — ответили в пресс-службе.

Скриншоты вызовов читателя. Справа — входящий вызов из отдела полиции <nobr class="_">№ 8</nobr> «Кировский» Управления МВД России по г. Новосибирску

Скриншоты вызовов читателя. Справа — входящий вызов из отдела полиции № 8 «Кировский» Управления МВД России по г. Новосибирску

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Вызов 102 с другого телефона

Вызов 102 с другого телефона

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В середине октября в Октябрьском районе Новосибирска ночью мужчина начал дебош в ночном баре и представился майором полиции.

ДракаКонфликтМассовая дракаМигранты
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